13 февруари 2026, 17:37 часа 332 прочитания 0 коментара
Селекционерът на България с първи коментар за групата в Лигата на нациите

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров даде своето мнение след жребия за турнира Лига на нациите. "Лъвовете" се паднаха в Група 4 на Лига C заедно с отборите на Исландия, Естония и победителя от плейофа между Люксембург и Малта. Според специалиста групата е балансирана. Той коментира и предстоящата революция в програмата, която предвижда 4 мача един след друг в периода септември-октомври.

“За мен групата е доста балансирана. Надявам се, че фактът, че започваме участието си с две срещи пред собствена публика, ще ни помогне за успешен старт у дома на тази кампания в Лигата на нациите”, започна Александър Димитров.

“През последното десетилетие Исландия отбеляза исторически възход – участва на Евро 2016, където елиминира Англия, а след това се класира и за Мондиал 2018 и към онзи момент беше най-малката нация с подобно постижение. Ще имаме възможност да видим исландците в действие още в края на този месец, когато се изправят срещу Мексико в приятелски мач. Колкото до Естония – ние самите не сме в позиция да подценяваме, който и да е съперник и това важи в пълна степен и за естонците. А що се отнася до последния съперник в групата, аз лично смятам, че Люксембург ще победи Малта в предстоящия бараж и ще попадне в нашия поток. Знаете, че срещу Люксембург се изправихме и в предишното издание на Лигата на нациите, когато въпреки че спечелихме гостуването си, този противник ни създаде изключително много проблеми. Затова и казвам, че за мен балансът на силите е доста изравнен.”

“За всички отбори това ще бъде непозната територия и сериозно предизвикателство, тъй като в рамките на 11 дни ще изиграем 4 срещи. Ще трябва да сме в оптимална физическа форма, защото завършваме този прозорец от мачове с две гостувания – включително на Исландия, като разстоянието между София и Рейкявик е близо 4 000 км.”

Джем Юмеров
