Пожар избухна в рафинерия в Хавана, има спекулации за американски въздушен удар (ВИДЕО)

14 февруари 2026, 1:15 часа 181 прочитания 0 коментара
Пожар избухна в рафинерия в кубинската столица Хавана, докато островната държава страда от американска блокада на доставките на петрол. Огромен стълб дим се издига от рафинерията „Нико Лопес“ в залива на Хавана, въпреки че все още не е известно дали пожарът е бил близо до резервоарите за съхранение на петрол на предприятието. В някои кубински канали се появиха информации, че пожарът е дошъл след американски въздушен удар. За момента обаче няма каквито и да е доказателства или данни за атака срещу обекти в кубинската столица.

Куба рискува да бъде потопена в тъмнина, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да лиши комунистическата държава от петрол, докато тя също така се справя с продължаваща от години икономическа криза.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
