The Telegraph: Русия компенсира загубите на фронта с мащабна тайна мобилизация

Докато политици и генерали се събират в Германия за Мюнхенската конференция по сигурността, Владимир Путин е изправен пред тежка криза с човешките ресурси в Украйна, пише The Telegraph. Изданието отбелязва, че руската армия не е в състояние да намери достатъчно доброволци – дори като ги набира от затвори и различни страни от Третия свят – за да замени загубите на бойното поле в Украйна. То цитира оценки за загубите на Русия на фронта от 35 000 на месец.

В статията се посочва още, че макар руските войски да продължават бавно да напредват, темпото им е изключително бавно: в някои сектори то е между 15 и 75 метра на ден. Отбелязва се, че това е по-бавно от много от изтощителните настъпателни операции на Първата световна война, като например битките при Сома или Пашендейл. Човешките загуби на страната агресор обаче са равни или дори по-големи.

„Русия ефективно премина от загуби на техника към много по-големи загуби на личен състав. Щурмовите формирования и каналите за набиране на персонал, които поддържат фронта, бяха проектирани с оглед на тяхната възможност за еднократна употреба. Системата е изградена така, че да издържи на война на изтощение, дори със значителни човешки загуби“, каза Майкъл Кофман от фондация „Карнеги“.

"Тайна мобилизация"

Според разузнавателни източници на изданието, Путин изглежда в момента провежда „тайна мобилизация“. Обичайните шестмесечни цикли на наборна военна служба, които исторически са възлизали на приблизително 130 000 мъже на записване, са заменени от система за непрекъсната наборна военна служба. Това е предназначено да прикрие действителния брой на повиканите мъже. Според данните, повиканите резервисти, обикновено назначени за защита на инфраструктурата и изпълнение на задачи в тила, всъщност биват преназначени във фронтови части. Подчертава се, че тази нова тайна мобилизация всъщност е дори по-голяма от онази, която се проведе през 2022 г., и точно затова Путин е толкова настойчив да я запази в тайна.

В същото време, както подчертава изданието, лидерът на Кремъл не показва желание за преговори. Възможно е стратегията на Путин да е да запази издръжливост, да надживее западното политическо единство – такова, каквото е. Според изданието, ако успее да избегне поредната политически вредна вълна от принудителна мобилизация, може да разчита, че времето ще бъде на негова страна.

В статията се отбелязва, че политическата травма от „частичната мобилизация“ от септември 2022 г., която предизвика социални вълнения и масова емиграция, остава прясна в паметта на Кремъл, но в същото време руската военна машина се нуждае от нови попълнения, с които да храни месомелачката на войната.

Рисковете пред подобен ход

Въпреки че публикацията прогнозира, че подобни мерки могат да удължат оперативната издръжливост в краткосрочен план, те не могат да продължат безкрайно. Сега на хоризонта се задава перспективата за пълна задължителна мобилизация, която е политически токсична и социално дестабилизираща. „Това би означавало значителна ескалация на вътрешната ситуация, което потенциално би подкопало стабилността на режима“, прогнозира изданието.

The Telegraph прави и друг паралел с Първата световна война. Продължителният военен застой в Европа и икономическите трудности у дома доведоха до смяна на режима в Русия през 1917 г. Следователно е възможно в крайна сметка руският народ отново да свали диктатора, когато осъзнае как той е унищожил икономиката на страната и мъжкото население. „Ако икономическият спад се ускори и жертвите на бойните полета продължат да нарастват със същите темпове, руското общество ще бъде подложено на значителен натиск“, се казва в статията. Изданието смята, че Русия не може да продължава тази война безкрайно и следователно Украйна може да спечели. Както обаче изданието посочва, успехът зависи от устойчивата и единна решителност на Европа.

