Испанският маестро, който блестеше в Арсенал, Барса и Челси, а сега пише история в Серия А

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Футболът доста често е непредвидим спорт и затова е любим на толкова много хора по света. Не веднъж и два пъти се е случвало тотален аутсайдер да изненада някой гранд и да запише историческа победа, историческо класиране в даден турнир или дори да спечели отличие, за което никога не си е и мечтал. Един от примерите, които ми идват на прима виста, е титлата на Лестър във Висшата лига през сезон 2015/16.

Въпреки това футболът е игра на закономерности – „Ако не вкараш, ще ти вкарат“, „Без удари няма голове“ и т.н., и т.н. Всеки от нас е чувал тези клишета безброй пъти. Точно затова и се наричат така – широко използван, банализиран израз, който най-често се оказва верен. Има обаче една закономерност във футбола, която трудно може да бъде нарушена – „Това, че си бил добър футболист, не означава, че ще станеш добър треньор“. Понякога обаче тя е разбита на пух и прах.

От Ла Масия до Арсенал

Франсеск Фабрегас Солер е роден на 4 май 1987-ма в малкото каталунско градче Аренис де Мар. Още от малък той се запалва по футбола и местния гранд Барселона. Сеск, както всички наричат малчугана, започва кариерата си в скромния тим Матаро, но когато е едва на 10 години, става част от академията на „блаугранас“ - Ла Масия. Фабрегас обаче бързо разбира, че много трудно ще пробие в първия състав на каталунците, и със семейството му взимат важно решение – когато е на 16, той се мести в школата на английския Арсенал.

С времето Сеск се утвърждава като един от най-големите таланти в световния футбол и става водещ играч на Арсенал. С „топчиите“ той печели по веднъж ФА Къп и Комюнити шийлд, както и сребърните медали в Шампионска лига и Купата на Лигата на Англия. Той е и важна част от националния отбор на Испания. Фабрегас изиграва общо 303 мача за лондончани, в които отбелязва 57 гола и прави 95 асистенции.

Мечтаният трансфер

През лятото на 2011-та обаче Фабрегас, който вече е европейски и световен шампион с Ла Фурия, напуска Арсенал. Той прави мечтан трансфер в Барселона, като каталунците плащат за него 29 милиона евро плюс още 5 млн. под формата на различни бонуси. На „Камп Ноу“ Сеск продължава да пише история.

Халфът печели по веднъж титлата в Ла Лига, Купата на Краля, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство, а два пъти триумфира със Суперкупата на Испания. Междувременно вдига втората си европейска титла с националния отбор. Фабрегас изиграва 151 мача за Барселона във всички турнири, в които реализира 42 попадения. Той също така има на сметката си и 50 асистенции.

Фабрегас се представя силно в Челси, но с времето губи титулярното си място

Сеск остава в Барселона едва три години, тъй като през лятото на 2014-та Челси плаща 33 милиона евро за правата му. Испанският маестро се завръща в Англия, за да вземе едно от отличията, които липсват във витрината му – титлата на Висшата лига. В крайна сметка той успява да стане два пъти шампион на страната с лондончани, а по веднъж печели Купата на Лигата, както и Купата на УЕФА.

Лека-полека Сеск започва да губи титулярното си място и в началото на 2019-та преминава във френския Монако. Полузащитникът си тръгва от „Стамфорд Бридж“ след 198 мача във всички турнири, в които бележи 22 гола и прави 57 асистенции. Фабрегас остава в тима от Княжеството до лятото на 2022-ра, когато подсилва италианския Комо. Халфът играе само един сезон за отбора, който по онова време е в Серия Б, а през лятото на 2023-та обявява своето отказване от любимия спорт.

Назначението за треньор на Комо

Кариерата на Сеск във футбола обаче не свършва с неговото „пенсиониране“. Испанецът има треньорски лиценз от УЕФА и ръководството на Комо веднага го прави наставник на тима до 19 години. На 13 ноември 2023-та Фабрегас е назначен за временен треньор на първия отбор. Тъй като няма лиценз ПРО от УЕФА, той получава разрешение да води отбора само за един месец. Във въпросните 30 дни Комо изиграва шест мача, в които записва 3 победи, две равенства и една загуба.

На 20 декември 2023-та Комо назначава Осиан Робертс за временен треньор, а Фабрегас, който учи, за да изкара лиценз ПРО, е негов помощник. В края на сезона скромният тим се класира за Серия А. Веднага след промоцията Сеск, който вече има необходимата тапия, поема юздите. По време на първия си сезон като старши треньор испанецът извежда тима до 10-то място в италианския елит.

През настоящия сезон Комо е големият хит в Серия А. Скромният тим се представя отлично под ръководството на Сеск Фабрегас, като след 23 изиграни срещи се намира на шесто място във временното класиране – на 5 точки зад четвъртия Ювентус. Дали новоизлюпения специалист ще изведе отбора до историческо класиране в Европа, предстои да видим. Но едно е ясно – Сеск разби на пух и прах клишето, че „ако си бил добър футболист, няма как да си добър треньор“!

Автор: Бойко Димитров

