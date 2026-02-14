Кой има имен ден днес, 14 февруари 2026 г. Честито!

На 14 февруари 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Валентин, Валентина, Вальо, Валю, Валя. На същия ден по стар стил се отбелязва и Трифон Зарезан. Празнуват хората с имена Трифон, Трифонка, Лозан. На този ден църквата отбелязва Успение на св. Кирил Славянобългарски.

Честит имен ден! Бъди уверен, устремен към успеха си. Нека нищо не застава на пътя ти, а той да е осеян със светлина и късмет! Весело празнуване!

Честит имен ден! В този специален ден си припомни за важните неща в живота - здравето, приятелството и любовта! Нека те винаги присъстват в дните ти.

Бъди здрав, успешен и щастлив! Нека този ден ти покаже колко много приятели имаш, колко си обичан и уважаван и колко успехи те очакват занапред!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

