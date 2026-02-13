Войната в Украйна:

Голямо признание за бивш ас на Лудогорец във Висшата лига

Бившият нападател на Лудогорец и настояща звезда на Брентфорд - Игор Тиаго, бе обявен играч №1 на месец януари във Висшата лига. През януари бразилецът с български паспорт реализира хеттрик при победата с 4:2 като гост на Евертън и отбеляза два гола при успеха с 3:0 над Съндърланд. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик пък спечели приза за мениджър на месеца.

Тиаго е №1 за януари

Тиаго общо има 17 гола във Висшата лига, след като през февруари вкара и на Нюкасъл при успеха на Брентфорд с 3:2. Това е втора награда за играч на месеца във Висшата лига за бразилеца, който беше номер 1 и през ноември. По-рано през деня 24-годишният таран официално преподписа своя договор с Брентфорд. Новият дългосрочен контракт ще задържи нападателя в английския клуб до лятото на 2031 г., като в споразумението е включена и опция за удължаване с още една година.

Карик пък застана начело на “червените дяволи” на 13-и януари с договор до края на сезона. Той замени уволнения Рубен Аморим. Карик постигна две впечатляващи победи над водачите в класирането над Манчестър Сити и Арсенал. Впоследствие “червените дяволи” постигнаха още два успеха и едно равенство под ръководството на Карик. Манчестър Юнайтед се намира на четвъртата позиция с 45 точки до момента.

