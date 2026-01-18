Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 19 до 25 януари 2026 г.

Три зодиакални знака имат много щастлива седмица от 19 до 25 януари 2026 г. Това е време да си поставите намерения и да се подготвите за благословиите, които се надявате да получите в бъдеще. Въпреки че сте били търпеливи, надеждата най-накрая пристига тази седмица.

Сезонът на Водолея започва в понеделник, 19 януари, докато Меркурий преминава в този въздушен знак на 20 януари, последван от Марс на 23 януари. Енергията на въздуха тази седмица възстановява надеждата ви и позволява на някои от намеренията ви да започнат да се оформят. Това е време да се възползвате от възможностите, да се доверите на интуицията си и да си напомните, че заслужавате живот, изпълнен с късмет и изобилие.

1. Близнаци

Време е да поемете риск, Близнаци. Сезонът на Водолея започва на 19 януари, давайки начало на месец на нови възможности и начала. Енергията на Водолея ви помага да се съсредоточите и да поемете риск, ако това означава да осъществите мечтите си. Това може да включва стартиране на бизнес, стартиране на нов проект или резервиране на пътуване, което ви е призвало. Сезонът на Водолея е време да позволите на вселената да ви води и да се доверите накъде сте водени. Не забравяйте, че никога няма да пропуснете това, което е предназначено за вас.

Тази седмица се формира и щастлив стелиум във Водолей, който засилва късмета ви и способността ви да предприемате действия. Не забравяйте да се вслушвате в собствената си истина през това време и да бъдете автентични в решенията, които вземате. Макар че трябва да сте готови да поемете риск за мечтите си, трябва също така да се уверите, че този шанс наистина е в съответствие с вашата душа.

2. Рак

Вашата интуиция ви води към най-щастливия ви живот, Рак. В събота, 24 януари, астероидът Палада се премества в Риби, носейки огромен късмет в живота ви. Палада представлява теми, свързани с мъдрост, знание и сътрудничество. В Риби тя подчертава теми за късмет, изобилие и ново начало. Палада в Риби също така подчертава важността на това да се вслушвате в интуицията си, за да проявите най-щастливия си живот.

Подгответе се за този транзит, като изчистите енергията си или размажете старата или негативна енергия. Съсредоточете се върху изчистването на пространството си и подготовката на сърцето си да се довери на това, на което сте водени. Това също ще ви помогне да бъдете в по-добра хармония с вселената и да се доверите на божествените знаци, които ще получите. Не позволявайте на логиката да надделее над интуицията ви през това време. Някои мечти изглеждат невъзможни в началото, но тази глава от живота ви е за способността ви да създавате всичко, което пожелаете.

3. Дева

Върви накъдето те води сърцето ти, Дева. С изгряващата луна в Телец в неделя, 25 януари, навлизаш в невероятно благоприятен период от живота си. Призвани си да се съсредоточиш върху емоционалните си нужди. Заслужаваш живот, който наистина те кара да се чувстваш добре, дори и да не изглежда съвсем така, както някога си си го представяла.

Първата четвърт на Луната в Телец ви води към нови и вдъхновяващи преживявания. Тези преживявания са свързани с това най-накрая да се почувствате удовлетворени от живота си. Те ви преместват от просто съществуване към истински живот. Вселената ви води някъде, което събужда сетивата ви и вълнува душата ви, независимо дали е част от това, което сте планирали, или неочаквана среща. Не пренебрегвайте как се чувствате , тъй като това е ключът към това да продължите напред по най-щастливия си път.