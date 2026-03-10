Изнесете това от дома си преди 21 март: Според народно поверие носи нещастие

Според старите поверия и фън шуй, трябва да подредите входа на къщата, преди да дойде пролетта.

Ако имате едно нещо на входа си, сменете го преди 21 март, за да не блокира добрата енергия, пише "Sensa".

В културите по света различни народни вярвания, суеверия и обичаи са дълбоко вкоренени в ежедневието. Много от тях са свързани със смяната на сезоните и предмети, за които се смята, че влияят на щастието в дома. Според старо народно поверие има предмет, който трябва да се изнесе от къщата преди настъпването на пролетта, защото се смята, че привлича лоша енергия.

Въпреки че много хора днес гледат на суеверията с резерва, те все още са част от нашето ежедневие. Повечето от нас обичат черни котки, но когато черна котка пресече пътя ни, мнозина все пак спират или инстинктивно отстъпват няколко крачки назад. Подобни реакции показват колко дълбоко са вкоренени старите вярвания в нашето подсъзнание.

Същността на много обичаи всъщност се крие в желанието да се почисти домът и да се подготви за ново начало, а пролетта е именно символ на такава промяна.

Артикул, който трябва да замените преди 21 март

Смята се, че преди настъпването на пролетта, тоест преди 21 март, един предмет, който почти всички от нас имаме на входа на дома, трябва да бъде сменен - ​​и това е изтривалката.

На пръв поглед това е съвсем обикновен и незабележим предмет, но именно той събира мръсотия, влага и енергия, които внасяме отвън всеки ден. През есента и зимата изтривалката често се оставя пренебрегната, така че върху нея се натрупват мръсотия, влага и бактерии.

Какво казва фън шуй?

Във философията на фън шуй входът на дома се счита за „устата на къщата“, мястото, през което жизнената енергия чи навлиза в пространството. Ако входът е разхвърлян или мръсен, се смята, че това може да блокира потока от положителна енергия.

В този смисъл килимът има символична роля - той представлява границата между външния свят и вътрешното пространство. Стара, износена или мръсна постелка може да създаде впечатление за застой и неподреденост , докато чистата и нова постелка символично „приветства“ нова енергия и промени.

Ето защо много експерти по домашен ремонт препоръчват с настъпването на пролетта изтривалката да се пере или да се смени с нова. Това не е само въпрос на убеждение, но и лесен начин да направите входа на дома да изглежда по-подреден, по-свеж и по-приятен.

Пролетно почистване на дома

Настъпването на новия сезон е идеалното време да освежите дома си. Започнете с най-простите стъпки - отворете прозорците и проветрете добре стаите . Свежият въздух може значително да подобри атмосферата в дома.

След това почистете праха от мебелите и не забравяйте ъглите на стаите, които често са пренебрегвани. Цялостното почистване не само освежава пространството, но и създава усещане за ново начало.

Понякога само малки промени - като чисто антре, нов килим или просторно пространство - са достатъчни, за да направят дома да изглежда по-уютен, по-светъл и готов за новия сезон.