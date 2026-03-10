Пролетно равноденствие 2026: Кога се пада, традиции и обичаи

През 2026 г. пролетното равноденствие ще настъпи на 20 март. В България това важно астрономическо събитие ще се случи в 16:45 ч. Денят и нощта ще станат почти равни по продължителност, а след това дневните часове ще започнат постепенно да се увеличават и ще продължат до лятното слънцестоене на 21 юни.

По време на пролетното равноденствие Слънцето изгрява почти точно на изток и залязва почти точно на запад. Този момент традиционно се смята за символично начало на астрономическата пролет, когато светлината най-накрая надделява над тъмнината, изпълвайки природата с топлина и живот.

Пролетно равноденствие - мистично значение на деня

Пролетното равноденствие винаги е имало специално значение за много народи по света. В традиционните култури този ден се е свързвал с обновлението на природата, пробуждането на земята и началото на нов жизнен цикъл. Нашите предци са вярвали, че именно по това време силите на светлината побеждават зимата и са се опитвали да прекарат деня в хармония с природата като са възможно повече време навън.

За нашите предци пролетното равноденствие е било съпроводено с различни обичаи и ритуали. Хората са излизали на хълмовете или откритите пространства, за да посрещнат изгрева, пеели са песни и са призовавали топлина.

Специално внимание се е обръщало на реда в къщата - домакините са почиствали дома си, изхвърляли са стари вещи, а земеделците са започвали да се подготвят за нов земеделски цикъл. Духовните практики са били не по-малко важни: денят се е смятал за благоприятен за помирение, добри дела и планиране на нови начинания. По традиция се пекат ритуални погачи във формата на слънце или птици, символизиращи идването на пролетта.

Пролетното равноденствие е във фокуса на множество народни знаци. Топлото и слънчево време предвещава ранна и мека пролет, докато студеният вятър предвещава се и поличба за луната: капродължителна прохлада. Според народните вярвания каквото е времето на равноденствието, такова ще бъде и през следващия месец.

Особено внимание се обръщаше на поведението на птиците: активното пристигане на прелетни птици обещава бързо затопляне, а появата на щъркел или жерав означава щастлива и плодородна година.

Според народните поверия на този ден границата между световете изтънява, затова се извършват различни ритуали за контакт със света на мъртвите, за получаване на отговори на въпроси и за получаване на защита от тях.

