Кои европейски държави притежават територии в Африка

Макар че картата на света изглежда подредена по континенти, няколко европейски държави все още притежават територии в Африка — остатък от исторически процеси, колониални граници и специфични политически договорености. Тези земи имат особено значение за икономиката, сигурността и външната политика на съответните страни. Кои точно държави от Европа все още имат африкански територии?

Макар деколонизацията да промени из основи политическата карта на света, няколко европейски държави продължават да притежават малки, но стратегически разположени територии на африканския континент. Те варират от острови и архипелази до автономни градове и специални административни зони.

Наличието им се дължи на исторически договори, геополитически интереси и решения на местното население, които в много случаи предпочитат да поддържат връзка с европейската държава. Такива територии влияят пряко върху морските граници, икономическите зони и дипломатическите отношения в региона. Днес три европейски държави разполагат с африкански владения: Франция, Испания и Обединеното кралство.

Френските отвъдморски територии на континента

Франция притежава едни от най-значимите отвъдморски територии в Африка, като най-голямата е Майот – остров между Мадагаскар и Мозамбик, който е част от архипелага Коморски острови. Майот избира да остане френски департамент след референдуми през XX век и днес има особен статут в рамките на Европейския съюз. Към френските владения се отнася и о-в Реюнион, разположен в Индийския океан източно от Мадагаскар, който макар географски да е по-далеч от континента, се счита за част от африканския регион в редица международни класификации. И двете територии имат собствено местно управление, но са интегрирани във френската административна система, с което осигуряват на страната стратегически позиции, икономически ползи и силно присъствие в Индийския океан.

Испанските владения в Северна Африка

Испания притежава няколко малки, но ключови територии по северноафриканското крайбрежие. Най-известни са градовете Сеута и Мелиля, разположени на брега на Мароко, които функционират като автономни испански градове със собствен статут и силно укрепени граници. Освен тях Испания контролира и малки островни точки като Пеньон де Велес де ла Гомера, Пеньон де Алусемас и Чафаринас.

Тези владения са исторически тясно свързани с търговските маршрути и морската сигурност в Средиземноморието. Макар площта им да е малка, те имат значение за миграционната политика на ЕС, за контрола върху морските пътища и за дипломатическите отношения между Испания и Мароко. Благодарение на тях Испания остава единствената държава от ЕС, която има сухопътни граници с Африка.

Британското присъствие в Африка чрез отвъдморски територии

Обединеното кралство запазва няколко територии по света, включително и в Африка. Най-значимата е Британската територия в Индийския океан, в чийто състав влизат архипелагът Чагос и остров Диего Гарсия – важна военно-стратегическа база, използвана съвместно със Съединените щати.

Макар територията да се намира в географската зона на Африка, статутът ѝ често е предмет на международни спорове, включително с Мавриций, който претендира за суверенитет. Британското присъствие в региона е от значение за сигурността на корабоплаването и международните военни операции. Тази територия е пример за това как стратегическите интереси могат да запазят отвъдморски владения дори столетия след края на колониалната епоха.

Значението на териториите днес

Запазването на европейски територии в Африка е резултат от комплексна комбинация от исторически решения, местни референдуми, геополитически интереси и международно право. Собственото население на повечето от тези територии е изразило желание да остане свързано с европейската държава, което е ключов фактор за техния статут.

Освен това тези владения имат стратегическо значение – контрол на морски пътища, военни бази, икономически зони и влияние в международни организации. Днес те функционират като мостове между Европа и Африка, често съчетавайки европейски административни практики с африканска география и култура. Макар понякога да пораждат дипломатически спорове, те остават важна част от съвременната политическа карта.