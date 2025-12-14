Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 15-21 декември 2025

Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия от 15 до 21 декември 2025 г. носи със себе си вълна от оптимистична енергия. Седмицата започва с преминаването на Марс в Козирог на 15 декември , създавайки щастлива и заземена енергия, идеална за постигане на целите ви, подобряване на финансите ви и вземане на решения, които се отплащат в дългосрочен план. Макар и положителен сам по себе си, Марс се присъединява към Слънцето в Козирог на 21 декември. Докато Марс управлява вашата мотивация, Слънцето носи късмет и способността за действие.

Това е само началото на стелиум в Козирог , който ще се проведе в началото на 2026 г. и ще ви помогне наистина да стъпите в едно изобилно и щастливо ново начало. Уверете се, че сте готови да поемете риск и да си поставите намерение за това, което искате да постигнете, особено с изгряването на Новолунието в Стрелец на 19 декември. Козирогът може да е усърден и успешен, но Стрелец ви напомня, че всичко е възможно, стига само да сте готови да поемете риск.

Само защото е почти краят на годината, не означава, че трябва да се отказвате от надеждата мечтите ви да се сбъднат. Въпреки че може да сте се разочаровали от времето, вселената не прави грешки. Всичко до този момент е било фаза на подготовка и готовност. Нищо не е загубено и не, вселената не е искала да ви накаже. Вместо това, вярата ви е била изпитана, а търпението ви пречистено.

Сега най-накрая сте в позиция да повярвате, че всичко наистина е възможно. Всичко, което остава, е наистина да го преследвате и да вярвате в способността си да проявите късмета, който търсите, и няма по-добро време да започнете от най-щастливия ден на вашата зодия тази седмица.

Овен: понеделник, 15 декември

Инвестирайте в професионалния си успех, Овни. В понеделник, 15 декември, Марс преминава в Козирог, с което започва щастлив и продължителен период на успех в кариерата ви. Въпреки че това ще достигне своя връх веднага след новата година, е важно да започнете да обръщате внимание на това къде се чувствате водени през следващата седмица.

Марс представлява това, което ви мотивира, а в Козирог ви помага да се съсредоточите върху това как определяте успеха и да направите значителни промени в кариерата си. Независимо дали търсите похвали, по-висока заплата или нова работа, тази енергия ви помага да реализирате всичко, което желаете. Просто не забравяйте да създадете пространство за инвестиране в кариерата си , тъй като е важно това да се превърне в приоритет до края на годината.

Телец: неделя, 21 декември

Късметлии сте, Телец. В неделя, 21 декември, започва сезонът на Козирога, който ще даде началото на един невероятно щастлив период за вас. Докато сезонът на Козирога винаги е време за късмет и нови начала, тази година ще го усетите силно, тъй като пет планети се събират в този земен знак през следващите пет седмици. Това е забележителна възможност да направите промени, да се възползвате от нови възможности и да откажете да се задоволявате с по-малко от живота на мечтите си.

С изобилието от земна енергия, вие сте в състояние да отделите време за нови планове или начинания, без да се чувствате прибързани. Просто се уверете, че сте наясно с разликата между това да сте готови и естествения страх, който възниква, когато опитвате нещо ново. Следващите няколко седмици ще компенсират всички предизвикателства, с които сте се сблъскали, и ще ви помогнат да трансформирате живота си по най-щастливия начин.

Близнаци: сряда, 17 декември

Близнаци, не пренебрегвайте чувствата си. В сряда, 17 декември, Луната в Скорпион се подравнява с Нептун в Риби, което ще донесе откровение в кариерата ви. Луната в Скорпион е загрижена за истината и ви помага да разберете от какво наистина се нуждаете и искате. Вместо да мислите, че кариерата ви може да изглежда само по един начин, бъдете отворени за нови и иновативни идеи, които могат да ви помогнат да оформите живота, който искате.

Тази промяна позволява на положителните енергии на Нептун да се проявят, тъй като носи възможности да трансформирате живота си по начините, които търсите. Тази енергия силно предполага множество източници на доходи, включително пасивни . Помислете за работа от разстояние или друг нетрадиционен начин, който позволява по-голям баланс и радост в живота ви.

Рак: Четвъртък, 18 декември

Вярвайте в себе си, Раци. В четвъртък, 18 декември, Венера в Стрелец се изравнява с Юпитер в Рак, създавайки възможности за положителна промяна в личния и професионалния ви живот. Тази енергия ви помага да култивирате живот, който обичате, като същевременно се чувствате подкрепени от Вселената.

Въпреки че Юпитер все още е ретрограден във вашия зодиакален знак, това не означава, че късметът спира. Това все още е един от най-късметлийските ви периоди през последните няколко години, но също така трябва да се уверите, че слушате интуицията си . Свикнали сте толкова много с борби и предизвикателства, че трябва да помните, че сега сте в ера на спокойствие. Позволете на всичко, което е предназначено за вас, да се случи.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg