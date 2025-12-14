Девора Аврамова 43-та на Европейското по крос в Лагоа, голяма изненада при мъжете

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Водещата състезателка на България по крос този сезон - Девора Аврамова, завърши на 43-то място при жените на Европейското първенство в Лагоа, Португалия. Състезателката на Берое, която спечели сребро от Балканиадата по крос тази година, се представи на добро ниво за нейните стандарти и на фона на конкуренцията в дисциплината, тъй като на старт застанаха 70 от най-добрите състезателки по лека атлетика в Европа.

Девора Аврамова се доближи до топ 40 на Европа по крос

Състезанието в Лагоа предложи интересно трасе, а Девора, която боледува в последните дни, измина дистанцията от 7470 метра за 27:05 мин. - на малко повече от 2 минути изоставане от победителката Надя Батоклети. Италианката бе изявена фаворитка, след като по-рано през годината спечели сребро и бронз на 10 000 м и 5000 м от Световното първенство в Токио. Тя остави зад себе си британката Меган Кийт, а трета финишира Ясемин Джан от Турция.

На снимката: Девора Аврамова (отдясно) на Балканидата по крос 2025

Джими Гресие изпусна европейската титла при мъжете

Изненадата дойде в мъжката надпревара, където на същата дистанция от 7470 метра победител стана представляващият Испания и роден в Бурунди атлет Тиери Ндикумвенайо. Той успя да удържи зад себе си големия фаворит Джими Гресие от Франция, който тази година спечели световна титла на 10 000 метра и бронз на 5000 метра. Гресие опита атака в последните метри, но бе умело затворен точно преди финала. Трети финишира Доминик Лобалу от Швейцария.

Как се представиха останалите български атлети на Европейското по крос в Лагоа?

В мъжката надпревара имаше и български представител в лицето на Иван Андреев, който зае 71-во място с 25:04 мин. - на 2:59 мин. изоставане от победителя. България имаше представител във всяка една дисциплина - за разлика от миналата година в Анталия, когато се състезава само Ясна Петрова. Освен Девора Аврамова и Иван Андреев при жените и мъжете, в смесената щафета участваха Лиляна Георгиева, Силвия Георгиева, Мартин Проданов и Мартин Балабанов, но завършиха на последното 15-то място.

При младежите до 23 г., където дистанцията бе 5960 метра, Станислав Рашков и Александър Божилов финишираха съответно 64-ти и 65-ти - на около 2 мин. изоставане от победителя Николас Григс от Ирландия. Двама представители на Франция се наредиха втори и трети. При девойките до 23 г. Светлозара Грозданова финишира 62-ра - на над 4 мин. изоставане от победителката Мария Фореро от Испания, която изпревари Илона Мононен от Финландия, а след тях финишираха две германки.

При юношите до 20 г. българският представител бе Панчо Панчев, който се класира 81-ви с 14:34 мин. на дистанцията от 4450 м - на около 1 мин. и 20 сек. изоставане от победителя Вилем Рендерс от Белгия, който остави Оскар Гайтан от Испания да го изпревари 200 метра преди края, за да му направи атака в последните 50 метра и да го победи. При девойките до 20 г. пък Аника Атанасова и Палема Ени се наредиха съответно 89-та и 93-та, а трета поредна титла спечели Инес Фицджералнд от Великобритания - с над 30 сек. аванс пред втората.

При юношите до 20 г. се състезава и норвежката сензация Хокон Мое Берг, който записа 3:30 на 1500 м този сезон, но се отказа на кроса. Друга звезда бе португалецът Исак Надер, който стана световен шампион на 1500 метра в Токио тази година, а сега направи изключителен последен пост в смесената щафета, за да изведе Португалия до второто място. Победата бе за отбора на Италия, а трети финишира тимът на Франция.

Автор: Стефан Йорданов

Още от "Бегачите": Маратонът на Валенсия отново не разочарова - изключителни бягания и при мъжете, и при жените