Новолуние в Дева и Слънчево затъмнение на 21 септември 2025 г. - прогноза за всички зодии

На 21 септември 2025 г. ще настъпи Новолуние в Дева, то ще се случи в 22:53 часа. Явлението ще е придружено със слънчево затъмнение. Периодът е добър за въвеждането на положителни навици, установяването на режим, нови практики, отчети. Пазете се от лоша храна, алкохол, стрес или прекомерно физическо натоварване. Не бягайте от отговорност. Новолунието, придружено от слънчево затъмнение ще окаже силно влияние върху хората и затова е важно да сме готови за предстоящите събития. Ето каква е прогнозата за всички зодии.

Овен, Телец и Близнаци

За Овните това ще бъде време за уреждане на ежедневните дела и работни процеси, както и период, в който е добре да се погрижите за здравето си и да въведете ред в своя режим. Телците ще имат желание да вложат ресурси в своето творчество, в хоби и възпитанието на децата. Също така са възможни нови романтични отношения. Във фокуса на Близнаците ще бъде домът, семейството, отношенията с родните. Възможно е смяна на местожителството. и могат да бъдат нови решения относно местата на населението или каквито и да било въпроси.

Рак, Лъв и Дева

За Раците това слънчево затъмнение ще отвори и активира сферата на образованието и комуникацията. Мнозина могат да обновят колата си, а също така ще предприемат някои пътувания. За представителите на зодия Лъв на преден план ще изникне въпросът за парите и личните ресурси. Възможно е да се появи нов източник на доходи. За Девите това е много важно слънчево затъмнение, което ще даде - ново начало в живота. Това може да се отнася до всяка сфера. Девите ще се чувстват по-уверени и по някакъв начин ще напомнят за себе си на този свят по нов начин.

Везни, Скорпион и Стрелец

Везните ще искат да се пенсионират, да се отпуснат, възможна е вътрешна трансформация, може да има процеси на работа с подсъзнанието, духовни практики. В живота на Скорпионите са възможни актуализации в приятелския кръг и в социалния кръг. Сега те могат да се присъединят към нов екип, кръг от съмишленици или групи. В живота на Стрелеца фокусът ще бъде върху кариерните постижения и професионалния статус. Пред тях ще се отворят нови перспективи в работата и те ще могат да укрепят авторитета си.

Козирог, Водолей и Риби

За Козирозите предстоящето слънчево затъмнение и Новолуние ще отвори възможности за пътуване в чужбина, получаване на образование и разширяване на хоризонтите им. За Водолея се прогнозират актуализации по въпросите на споделените ресурси и финанси, заемите, инвестициите, а дълбоките психологически връзки с близките ще бъдат преразгледани. За Рибите ще настъпят важни промени в партньорствата - в личната и бизнес сферата може да има нови споразумения, договори, а също така е възможно началото на нови важни взаимоотношения.

Снимки: iStock