Николай Радулов: МВР се управлява от “ДПС - Ново начало“, сложили са Митов отпред за красота (ВИДЕО)

Нашите подозрения са, че МВР се управлява от “ДПС - Ново начало“, сложили са Митов отпред за красота. Това каза в предаването Студио Actualno проф. Николай Радулов, депутат и заместник-председател на ПГ на МЕЧ, експерт по национална сигурност, а също така и полицай с опит. Той отговори на въпроси за кадруването в МВР и има ли нещо подозрително в назначаването на Мирослав Рашков като титуляр на поста главен секретар. Професорът коментира и случая с Нколай Кожухаров - бития полицейски шеф в Русе, както и петия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков на тема правосъдие и вътрешна сигурност, внесен от ПП-ДБ, който МЕЧ също ще подкрепят.

Ето какво каза Николай Радулов за това подозрително ли е назначението на Рашков за главен секретар на МВР:

Връзката с Пеевски

“Ами има. Проследете му развитието и ще видите с кого е свързано. С Цветан Цветанов, с Лазаров

(Светлозар, бивш главен секретар на МВР в кабинета “Орешарски“, когато Делян Пеевски бе предложен за шеф на ДАНС. Лазаров е бил и шеф на отдел в ДАНС, бел. ред.).

Т.е. той (Рашков, бел ред.) е човек, за когото спокойно можем да кажем, че е свързан с хора, които в сферата на сигурността не се ползват с доверие.

А Лазаров, вие знаете, че сега е много тясно свързан с “Новото начало“.Така че нашите подозрения са, че това министерство се управлява от “Новото начало“, а са сложили министър Митов за красота отпред. Така изглежда и мен ми е жал даже.“

Колаж Actualno.com

Корупцията в МВР

Много висши началници в МВР са свързани с корупция и престъпления, каза проф. Радулов. Ръководните кадри в МВР дават тона за разединение с хората, смята той:

“Въпросът е, че има един кръг от висши ръководители, които са намерили начина не само да получават високите заплати, но очевидно и да си докарват и някакви допълнителни доходи.

И вие видяхте и от началото на миналата година, и през тази година колко много висши полицейски чинове са свързани с някакъв вид корупция, с някакъв вид престъпления...

Тези неща наистина разединяват харата. Но пак ще повторя, това са ръководните кадри на МВР.“

Дебелокожието на управляващите

Не вярвам вотът на недоверие да успее, но целта му е да разкрие какво се случва в държавата. С вота на недоверие дебелокожието на управляващите ще бъде пробито, каза още проф. Радулов:

“Значи при това корумпирано правителство и непрекъснатите странни търгове, които се провеждат, гигантските суми, които се трансферират за каквото ви хрумне – за влакове, за язовири и т. н.,

всеки ден, в който някой министър от това правителство или цялото правителство са в парламента, чисто технически намаляват възможностите за злоупотреби. Защото те не са там и не могат да злоупотребяват.“

