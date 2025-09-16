Войната в Украйна:

Финансовият министър на САЩ: Без санкции за купувачи на руски петрол, първо Европа да действа

Министърът на финансите на САЩ Бесент заяви, че Вашингтон няма да наложи мита или други санкции на Китай заради руския петрол, освен ако Европа първа не направи същото. Той говори пред журналисти по време на търговските преговори между САЩ и Китай в Мадрид.

Бесент разкритикува държавите от ЕС, че все още купуват руски петрол и индийски рафинирани продукти. Европейските страни трябва да "дадат своя принос" за спиране на потока на руските приходи от петрол, добави той.

В събота президентът на САЩ Доналд Тръмп призова останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна.

"Ще наложа големи санкции на Русия, когато и останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят", заяви тогава Тръмп.

