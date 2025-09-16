Войната в Украйна:

Инцидент: Булдозер изравни със земята метеорологична станция

16 септември 2025, 15:24 часа 291 прочитания 0 коментара
Инцидент: Булдозер изравни със земята метеорологична станция

Станция за измерване на снега в планината Лефка на остров Крит е била съборена с булдозер, съобщи директорът на изследванията на метеорологичната служба Meteo, предаде гръцкото издание Kathimerini. Публикувайки снимка на мястото, показваща багер и преобърнато оборудване на разчистения терен, Костас Лагувардос заяви, че е озадачен от разрушенията.

„От няколко години управляваме станция за измерване на дълбочината на снега и други метеорологични условия... близо до заслона Калергис. Дори планирахме посещение на място след 15 дни за ремонт и поддръжка, така че тя да бъде напълно функционална за новия зимен сезон“, каза той.

„Строителна фирма е изравнила терена и е съборила станцията със земята, без, разбира се, предварителна информация. Ако е трябвало да се инсталира нещо друго, не разбирам защо не сме били информирани“, добави Лагувардос.

Той определи инцидента като „наистина разочароващ“, отбелязвайки, че той показва пренебрежение не само към научните изследвания, но и към парите на данъкоплатците, похарчени за инструментите. ОЩЕ: Прекратяват разследването за нападението над метеоролозите на връх Мургаш

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
метеоролози остров Крит булдозер информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес