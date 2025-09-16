Инцидент: Булдозер изравни със земята метеорологична станция

Станция за измерване на снега в планината Лефка на остров Крит е била съборена с булдозер, съобщи директорът на изследванията на метеорологичната служба Meteo, предаде гръцкото издание Kathimerini. Публикувайки снимка на мястото, показваща багер и преобърнато оборудване на разчистения терен, Костас Лагувардос заяви, че е озадачен от разрушенията.

„От няколко години управляваме станция за измерване на дълбочината на снега и други метеорологични условия... близо до заслона Калергис. Дори планирахме посещение на място след 15 дни за ремонт и поддръжка, така че тя да бъде напълно функционална за новия зимен сезон“, каза той.

„Строителна фирма е изравнила терена и е съборила станцията със земята, без, разбира се, предварителна информация. Ако е трябвало да се инсталира нещо друго, не разбирам защо не сме били информирани“, добави Лагувардос.

Той определи инцидента като „наистина разочароващ", отбелязвайки, че той показва пренебрежение не само към научните изследвания, но и към парите на данъкоплатците, похарчени за инструментите.