Войната в Украйна:

“Булгаргаз” покани 37 компании за участие в открит търг

16 септември 2025, 15:11 часа 313 прочитания 0 коментара
“Булгаргаз” покани 37 компании за участие в открит търг

С цел осигуряване на необходимите количества природен газ за българските потребители през предстоящия есенно - зимен сезон, държавният обществен доставчик “Булгаргаз“ обяви тръжна процедура за доставка на 4 товара втечнен природен газ на терминала в гр. Александруполис, съобщиха от дружеството.

Според съгласуваната годишна програма с оператора на терминала “Газтрейд“ дружеството следва да достави 4 товара втечнен природен газ (ВПГ) в размер на 1 млн. MWh всеки.

Доставките трябва да се осъществят през месеците октомври и декември 2025 г.,  януари и март 2026 година, съобщиха от “Булгаргаз“. 

Още: "Булгаргаз" предлага поевтиняване на природния газ от септември

За участие в тръжната процедура са поканени 37 международни компании (търговци и производители на ВПГ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството и успешно са преминали процедурата по одобрение на “Булгаргаз“.

Оферти за товарите, предвидени за доставка през октомври и декември тази година, следва да бъдат подадени на 23 септември, а за тези през януари и март 2026 година  - на 3 октомври.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Правителството даде глътка въздух на "Булгаргаз"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Булгаргаз търг природен газ информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес