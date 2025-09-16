“Булгаргаз” покани 37 компании за участие в открит търг

С цел осигуряване на необходимите количества природен газ за българските потребители през предстоящия есенно - зимен сезон, държавният обществен доставчик “Булгаргаз“ обяви тръжна процедура за доставка на 4 товара втечнен природен газ на терминала в гр. Александруполис, съобщиха от дружеството.

Според съгласуваната годишна програма с оператора на терминала “Газтрейд“ дружеството следва да достави 4 товара втечнен природен газ (ВПГ) в размер на 1 млн. MWh всеки.

Доставките трябва да се осъществят през месеците октомври и декември 2025 г., януари и март 2026 година, съобщиха от “Булгаргаз“.

За участие в тръжната процедура са поканени 37 международни компании (търговци и производители на ВПГ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството и успешно са преминали процедурата по одобрение на “Булгаргаз“.

Оферти за товарите, предвидени за доставка през октомври и декември тази година, следва да бъдат подадени на 23 септември, а за тези през януари и март 2026 година - на 3 октомври.

