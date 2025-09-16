Румънците се страхуват, че Русия може да ги атакува

Руската агресия срещу Украйна продължава да оказва дълбоко влияние върху възприятията на румънците, сочи социологическо проучване на компанията „Авангард“, цитирано от Диджи24. На въпрос дали Руската федерация би могла да атакува Румъния в настоящия геополитически контекст, 47% от анкетираните отговарят утвърдително. 43% смятат, че подобен сценарий не е реалистичен, а 10% не биха могли да го оценят. Резултатът показва, че почти половината от гражданите живеят с този страх.

ОЩЕ: Руски дрон и над Румъния: Два изтребителя F16 излетяха заради ново нарушаване на въздушното пространство

Що се отнася до участието на Румъния във войната в Украйна, мненията са разделени. 37 на сто смятат, че страната изобщо не трябва да се намесва, евентуално само на хуманитарно ниво. 33% призовават за по-голямо участие, а 26 процента смятат, че настоящото ниво е достатъчно.

Проучването повдига и друг въпрос – за бюджета за отбрана. 57% от румънците са съгласни, че страната трябва да отдели 5% от БВП за отбрана и оборудване, както е поискано от лидерите на НАТО, а 38 на сто са против, докато останалите нямат ясно мнение.

ОЩЕ: Румънският премиер: Всяка година взимаме назаем 30 млрд. евро, за да може страната да функционира

74% имат доверие в НАТО, което обяснява защо румънците са склонни да приемат по-високи разходи за отбрана, отбелязва Диджи24, като се позовава на данните от проучването и допълва, че Алиансът остава основният щит срещу потенциална агресия.

Проучването е проведено между 8 и 14 септември сред 1000 души, интервюирани по телефона. Допустимата статистическа грешка е +/- 3,4 процента, а степента на надеждност - 95%.