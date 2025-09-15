Войната в Украйна:

“Живеем в лъжа”: Какво стои зад случая в Русе? Анализ на психолога Калин Гайтанджиев (ВИДЕО)

15 септември 2025, 19:30 часа 483 прочитания 0 коментара

Има ли криза на нормалността? Отговорът е категоричен - има такава. Но трябва да изследваме причините, които са последвали от нея. Случаят в Русе е много показателен. Това заяви в предаването “Студио Actualno” психологът Калин Гайтанджиев, коментирайки тежкият инцидент с шефа на ОД на МВР в Русе, който е централна тема във всички теми.

По-дълбоки проблеми

По думите на Гайтанджиев това е сблъсък на поколения. Аз си задавам въпроса: каква щеше да е е реакцията на обществото, ако този началник беше набит от бандити? Отговорът е ясен - той щеше да е герой. Сега си задавам въпроса: не е нормално да се бие шефът на полицията, който е овластен. Но си задавам и друг въпрос - ако съм началник на полицията, ще ли да си позволя да излизам с хора, които са предизвикали скандал, попита психологът. Питам се и защо целият този апарат, чиято функция е да ни защитава, функционира така?

Когато си началник на тази полиция, трябва да си правиш сметката къде и как, с кого излизаш. Шефът на полицията трябва да има превантивна функция и евентуално реакцията към всичко това щеше да е много различна. Обществото ни живее в лъжа, подменя се реалността и ние живеем в тази лъжа, категоричен е Гайтанджиев.

Той отбеляза, че всеки един полицай в България работи, защитавайки и служейки на човека, който го е назначил, което е освен тъжно, а и много опасно. Дори да си идеалист в тази система, един човек разбира много бързо, че трябва да бъде протектиран, което е много тъжно, разшири темата експертът, говорейки за структурните и функционални проблеми в МВР.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Румен Скрински
Румен Скрински Отговорен редактор
Русе Интервю Студио Actualno Калин Гайтанджиев
