Как Пеевски увеличава влиянието си и какво значи това? Коментар на Добромир Живков (ВИДЕО)

Напрежение се трупа в обществото, това е видимо. Виждаме умерено увеличаваща се радикализация. Това заяви в предаването “Студио Actualno” социологът от агенция “Маркет Линкс” Добромир Живков, коментирайки ситуацията в страната.

По думите му в момента хората на Доган вече нямат нищо общо с АПС от около 7% преди. В момента те са вече под чертата. Имайки предвид характера на вота в по-малките общини, клиентелисткия вот, тези мрежи от ръцете на ГЕРБ преминават към ДПС-Ново начало. Тук има един скрит вот за ДПС-Ново начало, който ще се появи на едни нови избори, когато и да са те, изрази мнение Живков.

Политически прогнози

По думите му това може да се случи с избиратели, които много добре знаем как се набират: те се набират през мрежи, хора, които имат договри с общината. Дори когато видим, че поредният кмет от ГЕРБ премине към ДПС-Ново начало, към него преминава определен брой избиратели. Кой решава дали моят съпруг да продължи да работи в общината, кой решава дали ще получа дърва. Кметът започва да придобива такава власт, който определя накъде да върви даде община, анализира още Живков.

Той каза, че хората, които гравитират около БСП, МЕЧ и "Величие", залагат на идеята за многополюсния свят и присъствието на Китай в него. Според Живков за БСП две червени линии са определящи: влизането в коалицията с ГЕРБ, а втората линия е, когато БСП зави в едни консервативни терени, където се сблъска с “Възраждане”. Изглежда, че БСП е в идеологически вакуум, в безпътица. Излишно е да казвам какво се случи с коалиционни партньори на ГЕРБ през годините, припомни социологът.

При ПП-ДБ основният удар дойде от коалицията с ГЕРБ и скритата такава с г-н Пеевски. ПП-ДБ страдат специално от това, че няма достатъчно единомислие вътре, някакси се действа реактивно вътре, което им изиграва лоша шега. Виждаме поредица от стъпки на г-н Пеевски, специално по отношение на регулаторните органи. Забележете как говорят Борисов за Пеевски. Борисов казва, че без подкрепа от ДПС-Ново начало нищо не може да се случи вече, а обратен отговор към ГЕРБ изобщо няма. Има доста сериозни диспропорции в това политическо партньорство. Изглежда, че г-н Пеевски е доминиращият фактор в това. От това как се разгръща неговата акция към властта, ако той продължава да натиска много сериозно в различни посоки, това може да събуди обратна реакция, счита Добромир Живков.

