Взривиха авиобомба в Адриатическо море (ВИДЕО)

Авиобомба беше взривена в Адриатическо море, съобщи хърватското издание "Индекс". Тя е забелязана в морето край хърватския остров Палагружа на дълбочина около девет метра.

Най-вероятно става въпрос за остатък от Втората световна война. На място с полицейски кораб са пристигнали полицаи от специализирания екип на Специалното и интервенционно полицейско звено и водолази, за да извадят безопасно взривното устройство от морето, съобщи полицията.

Предварителен оглед е установил, че не е възможно безопасното ѝ преместване, поради което е взето решение бомбата да бъде унищожена. Полицейски служители - водолази са унищожили моббата в 15:15 ч. в позиция на откриване с контролирана експлозия.

По време на експлозията не е имало щети.