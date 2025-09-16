Войната в Украйна:

Взривиха авиобомба в Адриатическо море (ВИДЕО)

16 септември 2025, 15:33 часа 178 прочитания 0 коментара

Авиобомба беше взривена в Адриатическо море, съобщи хърватското издание "Индекс". Тя е забелязана в морето край хърватския остров Палагружа на дълбочина около девет метра.

Най-вероятно става въпрос за остатък от Втората световна война. На място с полицейски кораб са пристигнали полицаи от специализирания екип на Специалното и интервенционно полицейско звено и водолази, за да извадят безопасно взривното устройство от морето, съобщи полицията.

Предварителен оглед е установил, че не е възможно безопасното ѝ преместване, поради което е взето решение бомбата да бъде унищожена. Полицейски служители - водолази са унищожили моббата в 15:15 ч. в позиция на откриване с контролирана експлозия.

По време на експлозията не е имало щети. ОЩЕ: Може да са български: Откриха близо 3000 боеприпаса от Втората световна война край Кавала

Деница Китанова
