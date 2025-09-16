След седмица затишие: Русия порази университет в Харков посред бял ден (ВИДЕО)

Ден след като кметът на Харков Игор Терехов се зарадва, че от цяла седмица руските сили не са обстрелвали втория по големина украински град, армията на диктатора Владимир Путин "се събуди" и продължи терора. Посред бял ден на 16 септември тя нанесе удар с дрон в центъра, като повреди образователна институция и рани най-малко четирима души, съобщиха местни официални лица.

Атака срещу Националния фармацевтичен университет

Покривът на административната сграда на Националния фармацевтичен университет в Харков е сериозно повреден, съобщи Suspilne.

A Russian drone struck Kharkiv’s Slobidskyi district, hitting the building of the Pharmaceutical University in the city center. Prosecutors released footage showing the moment of impact. pic.twitter.com/xAgcMffZFr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2025

Служителите са се скрили в убежището по време на атаката, но един от тях е получил шок, каза заместник-ректорът Олександър Кухтенко.

Според Държавната служба за извънредни ситуации в сградата е избухнал пожар, обхванал площ от 150 квадратни метра.

Русия е нанесла удара по града около 11 часа местно време, вероятно с камикадзе дронове "Геран-2" (руската модификация на иранските "Шахед"), твърди местната прокуратура. Властите в Харков заявиха, че част от приближаващите се дронове са били свалени.

Регионалната прокуратура публикува видео, на което се вижда как руски дрон удря сградата на университета в квартал Слобидски, което води до масивна експлозия.

Ранени цивилни

Няколко цивилни са били ранени. Те са се намирали на улицата. Сред ранените са три жени на 51, 52 и 54 години, както и 89-годишен мъж. Всички са в стабилно състояние, съобщи областният управител Олег Синехубов.

"Ударът беше нанесен в светлата част на деня, близо до центъра на града", каза той, подчертавайки, че повредената сграда е била чисто гражданска цел, "без връзка с военната или отбранителната промишленост".

Харков е на около 25 километра от границата с Русия и е редовна цел на руски ракетни атаки и нападения с дронове.

