Арестуваният за взрива на "Северен поток" украинец е на крачка да бъде екстрадиран в Германия

Италиански съд даде разрешение за екстрадиция на украинския гражданин Серхий Кузнецов, който беше аресутван във връзка с взрива на газопровода "Северен поток 2" на 21 август, 2025 година на италианска територия. Това предаде Reuters. Има обаче уточнение - Кузнецов може да обжалва и се кани да го направи пред Италианския върховен съд.

Сегашното съдебно решение е на апелативна инстанция в Болоня. Но защитата на Кузнецов смята, че не може да има автоматично изпълнение на спогодби за екстрадиция, трябва да се вземат предвид и правото на справедлив процес плюс условията, при които обвиненият би бил държан под арест.

Според разследващите, Кузнецов е ръководил група от шест до седем души — капитан, няколко водолази и специалист по взривни вещества, които са инсталирали най-малко четири взривни устройства на тръби на "Северен поток" на дълбочина 70-80 метра близо до датския остров Борнхолм. Експлозиите са повредили сериозно три от четирите клона на "Северен поток". Остават неясноти дали това е санкционирана от украинската държава операция или някой друг - Киев твърдо отрича да стои зад операцията, което дава храна на всевъзмони медийни и информационни сценарии. Има версия, че бившият главнокомандващ на украинската армия генерал Валерий Залужни е планирал и одобрил диверсионната операция, дори без знанието на украинския президент Володимир Зеленски.

