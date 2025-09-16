Войната в Украйна:

16 септември 2025, 15:33 часа 206 прочитания 0 коментара
Жалко! България остана само с един финалист на Световното по лека атлетика

Българската състезателка в тройния скок Габриела Петрова не успя да се класира на финала на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Родната представителка не успя да покаже най-доброто от себе си и постигна резултат далеч от възможностите ѝ. Тя записа най-добър опит от 13.86 метра, което ѝ отреди 14-а позиция в класирането. Така Петрова се размина с участие на финала за две места. Припомняме, че 33-годишната състезателка изпраща успешен сезон, в който на седем пъти записа резултат над 14 метра.

Българката стартира квалификацията с фаул в първия си опит, след което се приземи на 13.72 метра. При последния си скок Петрова успя да запише едва 13.86, които се оказаха недостатъчни за продължаване напред. Най-добрите 12 състезателки се класираха за финала, като последното място зае туркинята Тугба Данъшмаз с 14.00 метра. Този резултат съвсем бе по силите на Петрова, която има 14.41 метра през сезона.

Четири състезателки преодоляха квалификационната норма от 14.35 метра. Това са световната шампионка в зала от тази зима Леянис Перез Ернандес (14.66 м), завърналата се от контузия световна рекордьорка Юлимар Рохас (14.49 м), втората от планетарния форум под покрив Лядагмис Повеа (14.44 м) и олимпийската шампионка Тиа Лафонд (14.40). 

Така единствено Божидар Саръбоюков от българите успя да се класира на финал в своята дисциплина на Световното първенство. 21-годишният състезател ще се бори за медали в скока на дължина в сряда. В квалификациите отпаднаха още Пламена Миткова (дълъг скок) и Тихомир Иванов (висок скок).

ОЩЕ: 14-и световен рекорд! Дуплантис вдигна летвата с още 1 сантиметър за световната титла на овчарски скок

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
