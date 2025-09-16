Войната в Украйна:

Кампанията на Украйна срещу руския петрол се засилва: Рафинерията в Саратов пак пламна (ВИДЕО)

Украинските сили нанесоха удар по нефтопреработвателния завод в Саратов през нощта на 15 срещу 16 септември, което доведе до експлозии и пожар в обекта. Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна по-късно през деня във вторник. Новината идва в момент, в който Киев засилва кампанията си срещу руската петролна и газова инфраструктура, а тя е ключов източник на приходи за Москва и спомага за поддържането на пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин.

Рафинерията в Саратов - ключова за военната машина на Путин

Рафинерията в Саратов произвежда над 20 вида нефтопродукти, включително бензин, дизелово гориво, мазут, битум и др.

Съоръжението, чийто обем на преработка възлиза на 4,8 милиона тона през 2023 г., подпомага снабдяването на руската армия, изтъква Генералният щаб на Украйна.

Атаката е била проведена в сътрудничество между украинските сили за специални операции и други подразделения. Окончателните последствия все още се установяват.

Рафинерията в Саратов се намира в югозападната част на Русия, на около 150 километра от границата с Казахстан и на почти 600 километра източно от фронтовата линия в Украйна.

Съоръжението е било цел на украинските сили и преди, включително на 10 август, когато рафинерията, управлявана от "Роснефт", е била принудена да преустанови дейността си: И рафинерията в Саратов пламна след атака с дронове (ВИДЕО).

Местните власти мълчат

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин заяви през нощта, че службите за спешна помощ са в пълна готовност поради потенциална атака с дронове, без да коментира последствията.

Руските противовъздушни сили са прехванали 87 украински дрона през нощта, включително 18 над Саратовска област, заяви руското министерство на отбраната.

Атаката срещу рафинерията идва в момент, в който Русия се сблъсква с нарастващ недостиг на бензин, изострен от украинските удари по нефтената инфраструктура.

Димитър Радев
