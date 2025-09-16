Кампанията на Украйна срещу руския петрол се засилва: Рафинерията в Саратов пак пламна (ВИДЕО)

Украинските сили нанесоха удар по нефтопреработвателния завод в Саратов през нощта на 15 срещу 16 септември, което доведе до експлозии и пожар в обекта. Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна по-късно през деня във вторник. Новината идва в момент, в който Киев засилва кампанията си срещу руската петролна и газова инфраструктура, а тя е ключов източник на приходи за Москва и спомага за поддържането на пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин.

Още: Ръката на Украйна пак стигна чак до Далечния изток на Русия: "Отмъщение“ срещу батальон, обвинен във военни престъпления (ВИДЕО)

Рафинерията в Саратов - ключова за военната машина на Путин

Рафинерията в Саратов произвежда над 20 вида нефтопродукти, включително бензин, дизелово гориво, мазут, битум и др.

Съоръжението, чийто обем на преработка възлиза на 4,8 милиона тона през 2023 г., подпомага снабдяването на руската армия, изтъква Генералният щаб на Украйна.

Още: Въздушния терор на Русия: Зеленски с чудовищни данни за руските дронове и ракети само за 2 седмици през септември (СНИМКИ)

Атаката е била проведена в сътрудничество между украинските сили за специални операции и други подразделения. Окончателните последствия все още се установяват.

The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reported that on the night of September 16, 2025, units of the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, in coordination with other components of the Defense Forces, struck the Saratov Oil Refinery (Saratov region,… pic.twitter.com/2TkDmHQcW4 — WarTranslated (@wartranslated) September 16, 2025

Рафинерията в Саратов се намира в югозападната част на Русия, на около 150 километра от границата с Казахстан и на почти 600 километра източно от фронтовата линия в Украйна.

Съоръжението е било цел на украинските сили и преди, включително на 10 август, когато рафинерията, управлявана от "Роснефт", е била принудена да преустанови дейността си: И рафинерията в Саратов пламна след атака с дронове (ВИДЕО).

Местните власти мълчат

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин заяви през нощта, че службите за спешна помощ са в пълна готовност поради потенциална атака с дронове, без да коментира последствията.

Руските противовъздушни сили са прехванали 87 украински дрона през нощта, включително 18 над Саратовска област, заяви руското министерство на отбраната.

Атаката срещу рафинерията идва в момент, в който Русия се сблъсква с нарастващ недостиг на бензин, изострен от украинските удари по нефтената инфраструктура.

Още: Тръмп обърка сметките на ЕС: 19-ият пакет санкции срещу Русия се отлага за неопределен период