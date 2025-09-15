Първият звънец удари: Какви са промените в родното школо? (ВИДЕО)

Учебната година започна в 2300 училища в страната, а за пръв път през училищния праг преминаха около 57 000 първокласници. Общият брой на учениците от първо до дванадесети клас е над 716 хиляди, а в детските градини и училищата ще работят над 95 500 педагогически специалисти.

Вече над 20% от учителите са под 35 години, което е най-добрият атестат за това, че учителската професия е привлекателна, заяви министър-председателят Росен Желязков, който тази сутрин присъства на откриването на новата учебна година в 83-то училище "Елин Пелин" в Панчарево.

Източник: БГНЕС

С редица нововъведения и реформи ще се срещнат учениците тази година. От 1 септември тази година ученическите здравни карти вече са електронни. Министърът на образованието Красимир Вълчев обсъжда промени в началния час на първата смяна, за да може учениците да започват по-късно и да бъде премахнат двусменният режим на обучение. В момент училищата в България, които учат на две смени са 226, но според Вълчев техният брой ще намалее до 180, след като бъдат въведени промените.

МОН подготвя и сериозна реформа във формата на Националното външно оценяване след 7. и 10. клас. От 2026/2027 г. в изпитите ще се включват интегрирани задачи по природни науки, а традиционният самостоятелен изпит по математика ще отпадне. Очаква се от ноември да влезе и забраната за използването на мобилни телефони в училище, дори през междучасията, която предизвика редица разнопосочни реакции сред родителите и експертите.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев разкри пред БНТ, че за текущата година близо 1500 училища са били обект на ремонтни дейности, като във всички от тях се реализират проекти за изграждане на съвременната STEM среда - кабинетите по природни науки, обособени в един цялостен комплекс.

