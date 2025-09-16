Откриха туберкулоза в български град

Един случай на туберкулоза е открит при преглед в МБАЛ "Д-р Добри Беров" в Нови пазар по време на Седмицата за борба с туберколозата от 15 до 19 септември. Пациентката е на 53 години. Диагнозата е потвърдена при проведена рентгенография. Първите симтоми на заболяването са загуба на тегло. "След назначените изследвания , болната ще бъде хоспитализирана , за да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, съобщи старшата сестра на Трето вътрешно отделение Венета Симеонова. Лечението на това заболяване продължава до три месеца, и специфично , уточни тя. Само за два дни са преминали седем души. Безплатните медицински прегледи за туберкулоза се извършват от пулмолог и интернист от Варна.

Не е необходимо предварително записване или направление от общопрактикуващ лекар. Прегледите се провеждат в III то вътрешно отделение на лечебното заведение на ул. "Христо Ботев" №22 .

Всеки желаещ попълва "Анкетна карта за скрининг на риска от туберкулоза. Лицата в риск се консултират от лекар и се назначават изследвания.

"В тези кампании, които се провеждат всяка година, винаги откриваме по 3-4 случая на туберкулоза, сподели сестра Симеонова. Случаите се докладват при редовен отчет в Министерството на здравеопазването.

Скринингът за риска от туберкулоза за жителите на област Шумен се организира от РЗИ Шумен и МБАЛ Шумен в рамките на националната кампания "Седмица на отворените врати".

Инициативата цели повишаване на обществената информираност по отношение на туберкулозата - начин на заразяване, рискови фактори, различни форми на заболяването, лечение, превенция.