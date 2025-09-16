Войната в Украйна:

Откриха туберкулоза в български град

16 септември 2025, 15:27 часа 265 прочитания 0 коментара
Един случай на туберкулоза е открит при преглед в МБАЛ "Д-р Добри Беров" в Нови пазар по време на Седмицата за борба с туберколозата от 15 до 19 септември. Пациентката е на 53 години.  Диагнозата е потвърдена при проведена рентгенография. Първите симтоми на заболяването са загуба на тегло. "След назначените изследвания ,  болната ще бъде хоспитализирана , за да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, съобщи старшата сестра на Трето вътрешно отделение Венета Симеонова. Лечението на това заболяване продължава до три месеца, и специфично , уточни тя. Само за два дни са преминали седем души. Безплатните медицински прегледи за туберкулоза се извършват от пулмолог и интернист от Варна. 

Не е необходимо предварително записване или направление от общопрактикуващ лекар. Прегледите се провеждат в III то вътрешно отделение на лечебното заведение   на ул. "Христо Ботев" №22 . 

Всеки желаещ попълва "Анкетна карта за скрининг на риска от туберкулоза.  Лицата в риск се консултират от лекар и се назначават изследвания.

"В тези кампании, които се провеждат всяка година, винаги откриваме по 3-4  случая на туберкулоза, сподели сестра Симеонова. Случаите се докладват  при редовен отчет в Министерството на здравеопазването.

Скринингът за риска от туберкулоза за жителите на област Шумен се организира от РЗИ Шумен и МБАЛ Шумен в рамките на националната кампания "Седмица на отворените врати".

Инициативата цели повишаване на обществената информираност по отношение на туберкулозата - начин на заразяване, рискови фактори, различни форми на заболяването, лечение, превенция.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Туберкулоза профилактика информация 2025
