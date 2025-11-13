Подложени на изпит: Хаос и уроци в живота на тези зодии до края на ноември

Планетата на комуникацията и логиката се движи ретроградно от 9 до 29 ноември 2025 г., а 5 зодиакални знака усещат най-силно влиянието на ретроградния Меркурий.

Според хороскопа , ретроградният Меркурий е явление, което се повтаря няколко пъти, но всеки цикъл носи своя уникална енергия. Този ретрограден период - от 9 до 29 ноември 2025 г., не е причина за тревога, а възможност за решаване на конкретни проблеми.

Това е преглед на зодиакалните знаци, които ще усетят най-голямо въздействие на ретроградния Меркурий . Неговите известни „провали“ и „изпитания“ ще бъдат източник на хаос за някои, докато за други ще бъдат възможност за дълбоко размишление. Старият приятел Меркурий се оттегля - планетата на комуникацията, логиката и технологиите реши да поиграе малко ирония с човечеството: проблеми, обърквания, внезапни „упс, изпратих грешното нещо“, „упс, тръгна в грешна посока“ и „о, защо изобщо казах това“...

Но не всеки ще има същото време - това са 5-те знака, които ще бъдат особено засегнати от събитията по време на ретрограден Меркурий. Ако Меркурий вече е бил ретрограден във вашата рождена карта, отпуснете се. Докато всички останали се ровят в съобщения и губят документи, ще имате късмет. Интуицията ви ще се изостри, старите идеи внезапно ще започнат да дават плодове и със сигурност ще се случи нещо приятно. Меркурий обича своите избраници.

Това е прогнозата и точно кого очакват най-вълнуващите събития и важни уроци - тези 5 зодиакални знака ще бъдат предизвикани до 29 ноември 2025 г. по време на ретроградния Меркурий.

Близнаци

Ваш покровител е самият Меркурий, така че се пригответе: всичко, което обикновено върви лесно, сега се обърква. Съветът е да не подписвате нищо важно, да четете съобщенията си два пъти, или още по-добре - три пъти. Енергията на този период е наблюдение, а не действие. Оставете всички около вас да тичат и да се препъват, докато вие тихо се преструвате, че това е съзнателно отстъпление. Вие сте един от 5-те зодиакални знака, изправени пред предизвикателства до 29 ноември 2025 г. по време на ретроградния Меркурий.

Дева

Дева, подобно на Близнаци, се управлява от Меркурий, така че този период ще ви засегне и вас. Основните проявления ще бъдат склонност към свръхконтрол, повишена тревожност и усещането, че всичко е изцяло на вашите плещи. Съветът е да се отпуснете. Спрете да поправяте това, което не е било счупено. Енергията на този период е да въведе ред във вас, а не в главите на другите хора. Вие сте един от 5-те зодиакални знака, изправени пред предизвикателства до 29 ноември 2025 г. по време на ретроградния Меркурий.

Стрелец

Любимото ви мото „каквото и да е, ще го измислим“ работи като „здравей, хаос, ела, чувствай се като у дома си“ при ретрограден Меркурий. Съветът е да говорите по-малко и да слушате повече. И ако интуицията ви казва „не летете“, повярвайте ми, това не е случайно. Енергията на този период е да се научите да си правите почивки. Дори героите понякога се нуждаят от почивка. Вие сте един от 5-те зодиакални знака, изправени пред предизвикателства до 29 ноември 2025 г. по време на ретрограден Меркурий.

Риба

Сънища, знаци, дежавю, случайни срещи и „Мисля, че съм усещал това и преди“ ще станат по-живи. Но не бъркайте интуицията с илюзиите. Съветът е да не идеализирате никого, особено тези, които внезапно се „връщат“ в живота ви. Енергията на периода е вътрешен компас, а не нечии чужди обещания. Вие сте един от 5-те зодиакални знака, изправени пред предизвикателства до 29 ноември 2025 г. по време на ретроградния Меркурий.

5 тайни от астролог, които ще ви спасят от хаоса на ретроградния Меркурий

Везни

Ретро периодът е за вас, за да преоцените взаимоотношенията си. Някои са там, защото ви обичат, а други са там, защото им е удобно. Съветът е да не се страхувате да „балансирате“ средата си. Енергията на този период е честност. Понякога кратък разговор е по-добър от дълга илюзия. Вие сте един от 5-те зодиакални знака, изправени пред предизвикателства до 29 ноември 2025 г. по време на ретроградния Меркурий