Сирия заличи Башар Асад с нови банкноти от 1 януари (СНИМКИ)

Сирийският лидер Ахмед ал-Шараа представи нови банкноти, които заменят тези с образа на сваления владетел Башар Асад и неговото семейство, с надеждата, че сирийската лира ще възвърне част от стойността си, загубена през десетилетието на война. Подобряването на позицията на сирийската лира е сред най-големите предизвикателства за новите власти в Сирия, които ще премахнат две нули в процес, известен като реденоминация.
The many reasons Syrians changed their currency!— Syria Retold Daily (@SyriaRetold) December 29, 2025
For decades, Syrian banknotes featured the faces of Hafez al-Assad and Bashar al-Assad. By launching new notes that focus on historical landmarks and traditional goods instead of individuals, the transitional government led by… pic.twitter.com/4eWs7yICR8
Новите банкноти, които варират от 10 до 500 сирийски лири, ще влязат в обращение на 1 януари. На тях са изобразени рози, пшеница, маслини, портокали и други селскостопански символи, с които Сирия е известна. След представянето на банкнотите Шараа заяви, че новата валута бележи "края на предишния, незабравим етап и началото на нов етап, към който сирийският народ... се стреми". "Новият дизайн на валутата е израз на новата национална идентичност и отказ от почитането на отделни личности.", заяви Ахмед ал-Шараа при официалното представяне на новите банкноти.
Syria unveils new currency:— Hassan I. Hassan (@hxhassan) December 29, 2025
• Zeroes removed to simplify transactions
• Assad portraits replaced with local nature/produce, echoing ancient trade
• 6 denominations:
10 Damask rose
25 mulberry
50 orange/coast
100 cotton/gazelle
200 olive/horse/north
500 birds/crops/east/south pic.twitter.com/lfPEXjI0fM
NEW -- 1st look at #Syria's new Pound currency -- just revealed by President al-Sharaa & Central Bank Governor al-Husriyeh.— Charles Lister (@Charles_Lister) December 29, 2025
Issued in denominations of 10, 25, 50, 100, 200 & 500. pic.twitter.com/dxeFmyYb9c
