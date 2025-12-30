Сирия заличи Башар Асад с нови банкноти от 1 януари (СНИМКИ)

Сирийският лидер Ахмед ал-Шараа представи нови банкноти, които заменят тези с образа на сваления владетел Башар Асад и неговото семейство, с надеждата, че сирийската лира ще възвърне част от стойността си, загубена през десетилетието на война. Подобряването на позицията на сирийската лира е сред най-големите предизвикателства за новите власти в Сирия, които ще премахнат две нули в процес, известен като реденоминация.

Новите банкноти, които варират от 10 до 500 сирийски лири, ще влязат в обращение на 1 януари. На тях са изобразени рози, пшеница, маслини, портокали и други селскостопански символи, с които Сирия е известна. След представянето на банкнотите Шараа заяви, че новата валута бележи "края на предишния, незабравим етап и началото на нов етап, към който сирийският народ... се стреми". "Новият дизайн на валутата е израз на новата национална идентичност и отказ от почитането на отделни личности.", заяви Ахмед ал-Шараа при официалното представяне на новите банкноти.

