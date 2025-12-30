За първи път контрабанда на зеленчуци: Краставици и домати под прикритие на "Капитан Андреево"

Първа контрабанда на зеленчуци за годината установиха митническите власти на пункта "Капитан Андреево".

Става въпрос за задържани близо 40 тона контрабандни зеленчуци. Митничарите са ги засекли при проверки на 3 товарни камиона, влизащи у нас от Турция, съобщиха от регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Домати маскирани като мандарини

В първия случай шофьорът на турски камион представя пред митническите служители документи за превозваната стока, която би трябвало да е мандарини и нарове от Турция за Украйна. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка.

Източник: БГНЕС

В хода на контролните действия в товарното помещение освен декларираната стока, са установени 18 палета с недекларирани зеленчуци – домати, чери домати, краставици и чушки. Общото количество на недекларираните зеленчуци е 12 184 кг. нето тегло.

Други два камиона, отново превозващи по документи мандарини и нарове от Турция за Украйна, също са били нарушители по сходна схема. И в тях са открити палети с касетки недекларирани зеленчуци. Установени са още домати, чери домати, корнишони, чушки и тиквички с общо нето тегло 27 706 кг.

На трима турски граждани, шофьори на товарните автомобили, са съставени актове, допълниха от митницата.

Това е първи случай на установена контрабанда на зеленчуци за годината на "Капитан Андреево".

Митническите власти припомниха, че съгласно нормите на Българската агенция за безопасност на храните позволеното от физически лица количество за внос на зеленчуци от трети страни е 5 килограма.