30 декември 2025, 13:25 часа 124 прочитания 0 коментара
Засилена охрана на площада в новогодишната нощ срещу джебчии

Униформени и цивилни служители ще следят за джебчии по време на Ногодошния концерт в София. Това стана ясно от думите на началника на сектор "Масови мероприятия" към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен инспектор Иван Георгиев на брифинг във връзка с организацията и провеждането на Новогодишния концерт в София.

"По повод предстоящия Новогодишен концерт на 31 декември от 21:30 часа на площад "Княз Александър I Батенберг", СДВР съвместно с колеги от Главна дирекция "Жандармерия, специализирани операции и борба с тероризма" ще предприемем необходимите мерки, за да се гарантира редът и пътната безопасност преди, по време и след приключване на събитието", заяви Георгиев и уточни, че организационните действия за неговото провеждане са започнали още вчера в около 3 часа през нощта, когато служители от Отдел "Пътна полиция" са освободили площад "Батенберг" от паркирали моторни превозни средства.

В сяра (31 декемрви) в 19 часа пътното движение по бул. „Цар Освободител“ в участъка от площад „Независимост“ до улица „Г. С. Раковски“, както и прилежащите улици към булеварда, ще бъде преустановено, като ще бъде обособена зона около площада.

Пропускането на зрители ще започне след 21:30 часа през 6 контролно-пропускателни пункта, които ще бъдат обособени на бул. „Цар Освободител“ при БНБ, на площад „Желю Желев“, от източната и западната страна на Националната художествена галерия, на бул. „Цар Освободител“ преди кръстовището с ул. „Бенковски“, на ул. „Княз Александър I“, както и при кръстовището на ул. „Съборна“ и Градската градина.

Няма да бъдат допускани граждани, които в себе си носят огнестрелно оръжие, хладно оръжие, както и всякакви вещи и предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие, пиротехника също.

"Освен дроновете, които ще участват за светлинното шоу, няма да се разрешава издигането на други въздухоплавателни средства, като спрямо операторите – хората, които ги управляват, ще бъде прилагана цялата строгост на закона. Това е във връзка с безопасността на самите зрители на събитието", обясни главен инспектор Георгиев.

Органите на реда ще следят за джебчийски кражби по време на концерта, като за целта е предвидено в множеството да има както униформени, така и цивилни служители, които да следят за реда по време на събитието. Той призова гражданите да не носят големи суми пари в себе си.

