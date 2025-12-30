Путин е безсрамен лъжец: Сенатор разкритикува Тръмп да проверява фактите преди да вярва на Кремъл

Американският конгресмен от Републиканската партия Дон Бейкън публично разкритикува президента Доналд Тръмп за реакцията му на руското твърдение, че Украйна е атакувала с дронове една от резиденциите на Владимир Путин, като посочи, че Тръмп приема твърденията на Кремъл преди да провери и изясни фактите.

Бейкън, който е член на Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите, написа в социалната мрежа X, че Тръмп и неговият екип първо трябва да "установят фактите, преди да посочват виновни" по повод руските твърдения.

Той нарече Путин "известен, откровен лъжец", подчертавайки, че твърденията на Москва не трябва да се приемат автоматично от САЩ.

Припомняме, че Русия обвини Украйна, че е изпратила десетки дронове, които са се опитали да атакуват резиденцията на Путин в Новгородска област. Украинските власти, включително президентът Володимир Зеленски, нарекоха това "типични руски лъжи", които имат за цел да саботират мирните преговори, в момент, когато те изглеждат близо до някакъв завършек.