Бие за неродените деца: Камбана в Италия разпали спор за абортите (ВИДЕО)

В Сан Ремо се разпали спор след решението на епархийския епископ Антонио Суета да открие „Камбаната за неродени деца“, поставена в кулата на Вила Джована д'Арко в базиликата „Сан Сиро“, пише по темата италианската информационна агенция ANSA. Камбаната е благословена на 5 февруари 2022 г. по време на молитвеното бдение за Деня на живота, а предназначението й е да напомня за живота. Тя бие всяка вечер в 20:00 часа от 28 декември, според изявление на епархията, превръщайки се в ежедневно напомняне за съвест, молитва и милосърдие.

Гласовете против камбаната

Спорът започна след като общинският съветник от Демократическата партия на Империя Едоардо Верда каза, че камбаната не е свързана с грижа, а с вменяване на вина. „Непоносимо нахлуване в сфера, която не е свързана с религията, а със самоопределението на жените", каза той.

"Закон 194 не е „култура на смъртта“, а цивилизован закон, който защитава здравето, достойнството и самоопределението на жените. Неприемливо е такова важно постижение в свободата да бъде делегитимирано от подобни инициативи, водещи до вина. Звънът на тази камбана не носи утеха, а подхранва идеологическа битка за сметка на хората, потъпквайки уважението, дължимо на историите и страданията на всеки", смята общинският съветник.

За бившия кандидат за кмет на Вентимиля, Мария Спинози от лявоцентристка гражданска листа Ventimiglia Progressista „камбаната за обвинение бие срещу правото на жените. "Това е публичен, символичен и повтарящ се акт, който обременява града с морална и обвинителна присъда срещу право, признато от държавата: доброволно прекратяване на бременността", смята тя.