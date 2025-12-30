Рок, попфолк и поп в селекцията на БНТ за "Евровизия": Ето кой може да ни представя

Ясни са петнадесетте български артисти, приели поканата на БНТ да участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят България в международната фаза на конкурса "Евровизия" през месец май 2026 г. във Виена. Националната селекция за "Евровизия 2026" ще се проведе в три етапа – през януари и февруари 2026 г. – под формата на телевизионна музикална шоу-програма, която ще бъде излъчвана на живо в ефира на БНТ 1.

Кои артисти са в националната селекция

Петнадесетте артисти са: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA (за която се заговори преди време, че ще бъде част от селекцията), Preyah, VALL, Veniamin. Те са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията "БГ Топ 40" на сдружение "ПРОФОН" и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели. Подборът цели постигане на баланс между артисти с утвърдено присъствие в радио- и телевизионния ефир и артисти с творчески потенциал и постижения в дигиталните музикални платформи.

Керана и Космонавтите, снимка: Керана и Космонавтите/Facebook

В първия етап – на 24 януари, събота – всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота – ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. И в двата етапа, гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория и на професионално жури.

През 2026 г. във Виена "Евровизия" ще отбележи своето 70-о издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май.

