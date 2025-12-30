Стачката в Гърция се разраства: Протест и във фермерските пазари

Търговците и производителите на фермерските пазари в цяла Гърция ще започнат безсрочна национална стачка, считано от 7 януари, след съвместно решение на техните федерации, пише гръцкото издание Kathimerini. "Тази мобилизация е еднопосочна улица. Въпреки че производителите и самонаетите фермери продават продуктите си на ниски цени, действащите политики увеличават разходите на всеки етап от дистрибуцията“, се казва в изявление.

Стачката е насочена към ценови натиск на фермерските пазари, цели подкрепа за фермерите чрез намалени производствени разходи и премахване на метода на презумптивното данъчно облагане.

„Безсрочната национална стачка изпраща послание във всяка посока. Фермерските пазари подкрепят домакинствата, фермерите и потребителите. Няма да им позволим да станат жертва на политики, които водят до концентрация на пазара, ценови изкривявания и обезценяване на първичния сектор“, се добавя в изявлението.

Стачката на фермерите

Междувременно фермерите в Гърция възобновиха протестите, след като те бяха отслабени по време на коледните празници. Подновените действия отново нарушиха ключови транспортни маршрути, въпреки че сред протестиращите се появиха различия относно това дали да се води диалог с правителството. През последните дни гръцките земеделци отвориха временно магистралата и блокираха касите за пътни такси. По магистралата Атина - Солун на няколко места имаше задръстване и километрични опашки.Шофьорите бяха принудени да карат много бавно - с около 30 километра в час поради натоварения трафик. Фермерите не оттеглиха тракторите от магистралата и на много места движението беше в една лента. От съображение за сигурност полицията отвори обходни маршрути. ОЩЕ: Фермерските блокади продължават, гръцкият туризъм на колене