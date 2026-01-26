Седмичен ТАРО хороскоп, 26 януари - 1 февруари 2026 г.

Седмичният таро хороскоп за вашия зодиакален знак е тук за периода от 26 януари до 1 февруари 2026 г. Слънцето е във Водолей, а Луната ще премине от Телец през Лъв, кулминирайки с пълнолуние в неделя, 1 февруари. Нептун сменя знаците си на 26 януари. С навлизането си в Овен, колективът преминава от това просто да мечтае за това какво ще направи, към действителна работа за постигане на целите си. Лунните възли са в Дева и Риби и са ретроградни, което означава, че преразглеждаме теми, свързани с това време миналата година. Седмицата започва с Южния и Северния възел на 11 градуса, които са свързани с достойнството. Седмицата завършва с изместването им на 10-ти градус, подчертавайки теми, свързани с отговорността . Така че преминаваме от въпроса от какво се нуждае колективът към въпроса какво може да се направи, за да се случи това.

Седмичната карта таро за всички е обърнатият Крал на мечовете, който символизира владетел или лидер, който поема контрол и злоупотребява с него. Може да чувствате, че някой в ​​живота ви не прави най-доброто от себе си за другите и че силата му е незаслужена или нараняваща. Препоръчително е да помислите как можете да подкрепите другите в живота им. Въпреки че понякога може да се чувствате безсилни, фокусирането върху личната отговорност може да ви помогне да си възвърнете чувството за контрол и да направите голяма промяна.

Таро карта за Овен тази седмица: Пет жезли, обърната

Овен, тази седмица ще окажете влияние върху взаимоотношенията си. Според обърнатата Петицата на жезлите, която е разрешаването на конфликти, вие сте готови да се предадете и да направите компромис с някого.

Едно е да се бориш за кауза или да отстояваш позицията си. Друго е да правиш нещо, което вреди на взаимоотношенията ти. Тъй като Пълнолунието в Лъв ви моли да премахнете препятствията в живота си, които блокират радостта тази седмица, ще видите споровете като една от тях . Вместо единствено да искате да сте прави, вие искате да сте в добро положение.

Таро картата за Телец тази седмица: Отшелникът

Тази седмица, Телец, ако потърсите мъдрост в сърцето си, ще я намерите. Картата таро „Отшелник“ е духовен символ, който ви кани да се оттеглите от разсейването на света и да насочите вниманието си навътре, съзнателно и целенасочено.

Пълнолунието в Лъв на 1 февруари ви кани да се справите с нездравословните удобства, включително разсейването. Изключете мобилния си телефон в някакъв момент от седмицата и използвайте този момент на тишина за размисъл, водене на дневник и медитация.

Шумът, закачките и дори социалните медии могат да станат супер натрапчиви, което прави трудно чуването на вътрешния ви глас. Но малко отдръпване може да ви помогне да се съсредоточите и да намерите отговорите, от които се нуждаете.

Таро картата за Близнаци тази седмица: Императорът

Седмицата от 26 януари до 1 февруари подчертава вашата смела страна, Близнаци. Картата таро Император включва енергията на Марс и Овен, което предполага, че лидерските качества са във вашите ръце.

Пълнолунието в Лъв ще освободи от негативни разговори и ще осъзнавате кога разговорите стават непрактични или напрегнати без причина, освен борба за власт . Може да бъдете поканени да поемете роля на авторитет в екип. Може би ще видите млад човек, който се нуждае от защита, и ще поемете бащинска роля в живота му.

Предупреждението е да бъдете внимателни с влиянието си. Може да мислите, че хората възприемат използването на власт от ваша страна като полезно, но за някои това може да изглежда плашещо. Използвайте нежността като буфер пред силата.

Таро картата за Рак тази седмица: Тройка пентакли

Тази седмица е идеалното време да планирате бъдещето, Рак. Тройката пентакли е свързана с внимателно сътрудничество, за да се създаде нещо, което работи като екип.

Тъй като това е последната седмица на януари, нека пълнолунието в Лъв тази седмица ви помогне да премахнете областите на фокус, които не са част от вашата ценностна система . Помислете какво е проработило по-рано тази година и какво би могло да се направи по-добре.

Таро карта за Лъв тази седмица: Кралица на мечовете, обърната

Лъв, с пълнолунието във вашия знак в края на седмицата, ви очаква голямо емоционално освобождаване . Обърнатата Дама на мечовете е свързана с изцелението на области от сърцето ви, които ви карат да се отдръпвате или да ставате студени и отчуждени към другите.

Ако сте склонни да се изолирате от другите или таите злоба, болката от тези решения ще бъде силно очевидна за вас тази седмица. Стремете се към изцеление. Бъдете готови да работите върху минали спомени, когато те изплуват във вас.

Таро картата за Дева тази седмица: Справедливост, обърната

Дева, никой не обича да бъде лъган и често усещаш кога човек пропуска информация, както и кога я изопачава. Ще се вслушаш в справедливостта, когато преценяваш случващото се тази седмица.

Пълнолунието в Лъв активира вашия скрити вражески сектор, така че се доверете на себе си . Но вместо да предполагате, ще работите, за да откриете истината и да я изложите, не за да навредите, а за да помогнете. Отговорността е част от този процес през седмицата на 26 януари, но с цел възстановяване

Таро картата за Везни тази седмица: Светът, обърната

Успехът е възпрепятстван през седмицата на 26 януари, Везни. Когато е обърнат, светът е свързан с недовършени дела, които ви пречат да се наслаждавате на плодовете на труда си.

Има няколко неща, които остават незавършени в момента, особено във вашите партньорства. По време на пълнолунието в Лъв през уикенда може да усетите какви са те и как да ги поправите.

Препятствията са моменти на възможност, а предизвикателствата не са провал. Вместо това, те показват как се справяте с напрежението и създавате решения. Тази седмица се появявате полезно и помагате на приключването да намери своя дом, за да можете да пожънете това, което сте посяли.

Таро карта за Скорпион тази седмица: Тройка жезли, обърната

Тройката жезли, обърната, е за забавяне, Socprio. Когато се чувствате обезкуражени, защото това, което искате да се случи сега, не се случва, това ви мотивира да работите по-усърдно.

Пълнолунието в Лъв тази седмица набляга на освобождаването от кариерни тревоги, така че се доверете на процеса. Паузите само разпалват желанието ви за победа и вие виждате това забавяне като полезно. Ще използвате тази седмица, за да увеличите стратегически и ефективно усилията си.

Таро картата за Стрелец тази седмица: Осмица пентакли, обърната

Осемте пентакли, обърнати, са за липса на фокус, Стрелец. Тази седмица е за приоритизиране на нещата, които цените.

Стрелеци, мотивацията и желанието рядко се случват без лека загуба на интерес. С пълнолунието тази седмица в Лъв във вашия сектор на философията, загубата на мечтите ви от поглед означава само, че задълбочавате решителността си и трябва да се ангажирате по начин, по който не сте го правили преди.

Разберете какво ви кара да губите инерция и след това си поставете цел, която да ви напомня защо работата е уместна и важна.

Таро картата за Козирог тази седмица: Четири чаши, обърната

Козирог, тази седмица ще получите нежно потупване по рамото, което ще ви напомни да останете отворени и възприемчиви. Обърнатата Четворка Чаши, обърната карта Таро, е за края на стагнацията .

Първоначално не сте забелязали къде сте заседнали. Но зоната ви на комфорт започва да губи своята привлекателност тази седмица и вие се отказвате от стари навици или модели, които някога са ви се стрували полезни, но сега се чувствате недостатъчни.

По време на пълнолунието в Лъв в края на седмицата, ще придобиете знания и ще разкриете тайни. Колкото по-осъзнати ставате, толкова повече ще растете.

Таро картата за Водолей тази седмица: Рицар на мечовете, обърната

Хубаво е, че знаеш как да запазиш самообладание, Водолей. Твоята карта таро за тази седмица е Рицарят на мечовете, обърнат, което е свързано с безразсъдна реч и трудна комуникация.

Добра идея е да наблюдавате емоциите си, когато енергията е ниска или напрежението е високо. Грижете се специално за себе си тази седмица, за да сте сигурни, че имате цялата необходима подкрепа, за да останете сърдечни по време на предизвикателства.

Пълнолунието в Лъв тази седмица може да внесе интензивност в любовния ви живот, така че е добре да сте наясно, че трябва да сте една крачка пред всяко потенциално недоразумение.

Таро картата за Риби тази седмица: Съд

Риби, ви очаква голямо духовно пробуждане. Картата Таро „Съд“ символизира зов за събуждане, който отваря ума и сърцето ви за това, което трябва да знаете.

Пълнолунието в Лъв ви кани да се освободите от стари навици, които вече не отговарят на вашите нужди в края на седмицата. През уикенда ще забележите какво не е за вас и ще осъзнаете, че промяната е нещо позитивно, което трябва да приемете.