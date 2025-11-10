Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 10-16 ноември 2025

Вижте каква карта Таро се пада на зодията ви за периода 10-16 ноември 2025.

Седмичният таро хороскоп за вашия зодиакален знак е тук за периода от 10 до 16 ноември 2025 г. Луната ще пътува от Лъв във Везни, така че сега сме готови да се съсредоточим върху личния си живот и да създадем структури за успех. Юпитер, планетата, която управлява религията и късмета, ще бъде ретрограден в Рак, така че е време да преразгледате детството си, за да видите какви вярвания трябва да промените. Меркурий, управителят на Дева и Близнаци, ще бъде ретрограден в Стрелец, насочвайки вниманието към вашия начин на мислене.

Колективното таро за всички тази седмица е картата „Съд“, която вещае добро за астрологичните енергии на седмицата. Саморефлексия . Как възприемате света? Какви необходими корекции ще подобрят преживяването ви? Сега нека разгледаме какво означава това за всеки зодиакален знак в астрологията.

Таро картата за Овен тази седмица: Деветка чаши

Овен, Деветката на пентаклите ви напомня да останете верни на мечтите си тази седмица.

Вие сте оптимистична зодия, която винаги гледа на живота с позитивно отношение . Склонни сте обаче да губите търпение, когато хората около вас не виждат светлината в очите. Те знаят кое е неправдоподобно и това може да ви накара да се чувствате сякаш трябва да се справяте сами.

Пожелателното ви мислене не е напразно, дори ако другите не разпознават видението. Тази седмица помислете как можете да останете мотивирани и целеустремени, когато се появи негативна енергия и заплашва да ви отнеме радостта.

Таро карта за Телец тази седмица: Колелото на късмета, обърнато

Телец, картата таро „Колелото на късмета“, е за постоянно променящия се кръговрат на живота. Тъй като обаче това таро е обърнато по време на ретроградния Меркурий и Юпитер, вие сте помолени да размислите за моменти, когато усилията ви са се провалили и не сте получили това, за което сте работили усилено.

Вие сте прагматична зодия, която не отдава голямо значение на теориите за късмета. Понякога може да ви хрумва идеята, че можете да манипулирате съдбата, но предпочитате да правите това, което винаги сте правили: да работите усилено и да постигате резултати. Знаете, че животът е като кръговрат и това, което се случи веднъж, може да се повтори.

Таро карта за Близнаци тази седмица: Тройка пентакли, обърната

Близнаци, тройката на пентаклите, обърнати през седмицата, когато управляващата ви планета е ретроградна, ви канят да преоцените плановете си.

Вие сте социална личност, която обича да работи с хора и да подобрява екипната производителност. Имате визионерско мислене , така че когато сте в състояние да съставите план, не гледате само какво имате в момента; виждате и какво би могло да бъде.

Тази седмица вижте какво трябва да се подобри. Поискайте насоки от висшата си сила или вътрешен глас. Не се страхувайте да си представите промяна, особено ако тя ви се струва разумна, след като сте помислили допълнително.

Таро карта за Рак тази седмица: Страница Чаши

Рак, Пажът на чашите е символ на ново начало и растеж.

Вие сте в момент, в който нежното ви сърце е готово да размисли върху това какво са означавали вашите житейски избори за вашето бъдеще. С ретрограден Юпитер във вашия знак този месец, е време да видите духовния аспект на вашето мислене и начина, по който сте избрали да живеете живота си.

Може би сте на прага на значителна промяна. Но първо, работете върху това, което не е полезно в момента. Представете си себе си на пътешествие, в което разширявате духовния си живот, което ще доведе до подобрена версия на себе си , след като ретроградният сезон приключи.

Таро картата за Лъв тази седмица: Отшелникът

Лъв, картата таро „Отшелник“ ви напомня да се оттеглите от света за известно време за саморефлексия.

Вие сте решителна зодия със способност за величие. Притежавате всички необходими черти: смелост, дързост, решителност и търпение. Можете да проявите значителна сдържаност пред лицето на несгодите.

Но дори и вие имате нужда от време за себе си и затова е толкова важно да спрете и да помислите какво се случва в сърцето ви. Използвайте тази седмица, за да се пренастроите и да се свържете отново с вътрешния си източник на сила .

Тарo картата за Дева тази седмица: Светът, обърната

Бъдете търпеливи, Дева. Светът ви предупреждава, че блокажът може да попречи на напредъка.

Може би не сте толкова напред, колкото бихте искали в момента. Но може би сте в процес на научаване на ценен урок за живота: не всички проблеми трябва да бъдат решени.

Има моменти, в които можеш да се изнервиш, само за да осъзнаеш, че пътят би бил много по-лесен, ако беше изчакал. Не винаги е нужно да поправяш нещата в момента, в който възникне проблем. Можеш да се откажеш и да изчакаш, за да видиш какво ще направи вселената.

Таро карта за Везни тази седмица: Рицар на чашите

Везни, картата таро „Рицарят на чашите“, е за дипломация, обвита в любов и грижа.

Вие сте любовник, а не боец. Но можете и често ще бъдете, ако ситуацията го изисква. Вие сте човек, който знае къде да постави границата. Знаете, че има граница, когато става въпрос за вашите близки. Ако тя бъде прекрачена тази седмица, ще ги защитите с всички сили.

Таро картата за Скорпион тази седмица: Обесеният мъж

Скорпион, обесеният мъж разкрива чувство на самодоволство, което се надига.

Или си горещ, или студен. Или си изцяло вътре, или си навън. Необходими са ти много усилия, за да загубиш интерес към нещо, което искаш. Тази седмица може да се окажеш в ситуация, в която ще трябва да чакаш толкова дълго, че да загубиш интерес.

Ще трябва да се запитате какво можете да направите, за да си възвърнете интереса. Позволявате ли на външни източници да контролират емоциите ви или вие ги диктувате?

Таро картата за Стрелец тази седмица: Седем пентакли, обърната

Стрелец, обърнатата карта таро със Седемте пентакли може да ви се струва странна в момента. Това е сигнал, че обстоятелствата в живота ви може да ви се струват забавени, което ви кара да се чудите какво се случва.

Тази седмица проверете графика си, за да видите дали не сте претоварени или ангажирани с повече, отколкото е необходимо в момента. Бъдете постоянно отворени за учене и растеж.

Таро картата за Козирог тази седмица: Сила

Козирог, картата таро „Сила“ е знак за вашата издръжливост. Вие сте супер интелигентни и с много енергия. Вашата жизненост и непоколебима отдаденост да продължавате да опитвате са това, което ви позволява никога да не се отказвате. Винаги намирате начин да направите това, което трябва, независимо от всичко.

Но има моменти, когато е нормално да си слаб. Може да не ти харесва идеята да признаеш, когато имаш нужда от помощ от другите. Тази седмица обаче отдели малко време, за да се запиташ къде можеш да намериш баланс в живота си . Можеш ли да помагаш и същевременно да бъдеш полезен на другите?

Таро картата за Водолей тази седмица: Четири пентакли, обърната

Водолей, тази седмица, обърнатата Четворка на Пентаклите ви отправя предупреждение. Бъдете внимателни как инвестирате енергията и времето си.

Вие винаги търсите следващото най-добро нещо. Научили сте се как да отстранявате проблеми и да търсите решения. Открили сте нови начини да изследвате същността на иновациите и да внедрявате идеите си по начини, които дори са ви изненадали (и впечатлили).

Но тази седмица може да се поставите в позиция, в която не искате да бъдете, ако похарчите пари, които нямате, за идея, която все още не сте проверили. Обмислете новите идеи, преди да поемате рискове, които не сте обмислили внимателно.

Таро картата за Риби тази седмица: Десетка мечове

Риби, картата таро тази седмица, Десетката мечове, разкрива разочарование от миналото, което се завръща, за да ви напомни как сте били наранени преди.

Винаги търсите начини да помагате на другите и понякога това ви е карало да се чувствате съкрушени, защото сте били използвани. Дори когато се опитвате да защитите сърцето си, вашата откритост ви затруднява да избягвате да споделяте съвети или да бъдете слушащо ухо. Обичате да помагате на хората.

Как бихте могли да се поучите от преживяното, за да не го повтаряте отново?