Таро хороскоп за 10 ноември

Научете какво ви очаква тази понеделник, 10 ноември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Кулата

Овен, ти си смела душа, която не е непозната с инциденти или внезапни събития, които могат да изненадат човек. Справяш се с изненади с лекота и част от теб обича да се чуди какво ще се случи по-нататък.

Таро картата „Кула“ предсказва събитие, което е едновременно внезапно и ненавременно. Може да сте неподготвени, но не позволявайте липсата на готовност да ви спре да правите това, което умеете най-добре: да печелите.

Вашата огнена личност може да възстанови всичко, което е било съборено. Останете верни на себе си и правете това, което умеете най-добре: останете позитивни.

Днешната карта таро за Телец: Смърт

Телец, може да бъдете леко прекалено съпротивляващи се на промените, почти в своя вреда. Така че, когато сте изправени пред сезон, който изисква много корекции, може да ви е трудно да се ориентирате. Може да не ви харесва да правите нещо различно в момента, особено ако смятате, че това, което правите сега, работи.

Картата Таро „Смърт“ е индикатор, че предстои промяна и може да включва и приключване. Опитайте се да приемете идеята, че когато един сезон е към своя край, друг започва. Животът е цикъл и е време да позволите на нещата да протичат органично.

Днешната карта таро за Близнаци: Двойка мечове

Близнаци, днес може да сте малко по-нерешителни от обикновено. Част от вас може би стои на кръстопът с решение, пред което да се изправи. Знаете, че трябва да направите избор, но няма да знаете кой път да поемете.

Двойката на мечовете резонира с този период на разпит. Направете пауза, за да може вътрешният ви глас да проговори. Не бързайте, докато яснотата ви не се върне.

Днешната карта таро за Рак: Колелото на късмета, обърнато

Рак, вие сте известни с грижовната си и чувствителна природа. Тъй като сте толкова настроени към сърцето си, можете да усетите енергията около себе си. Понякога чувствате през какво преминават другите и това ви помага да разберете как да бъдете до тях в моменти на нужда.

Таро картата „Колелото на късмета“, когато е обърната, може да ви напомни как животът може да се промени за миг. Може да си мислите, че дадена ситуация е сигурна, когато всъщност не е.

Днес знайте, че е нормално да не правите нищо в моменти на скръб и да си позволите да се чувствате комфортно с мястото, където се намирате сега.

Днешната карта таро за Лъв: Две чаши, обърната

Лъв, репутацията ти на страстен и горд човек е заслужена. Ти си страхотен изпълнител, който очарова публиката и поддържа енергията жизнена и вдъхновяваща. Но има моменти, когато можеш да се успокоиш духом и да осъзнаеш, че не е нужно да печелиш любовта на другите.

Днешното послание е просто да бъдеш. Двете чаши, обърнати, ви напомнят, че не можете да правите нищо и все пак да бъдете възхищавани за това, което сте.

Днешната карта таро за Дева: Шест жезли

Дева, ти си ориентирана към услугите, любяща зодия, която често поставя другите над собствените си нужди.

Склонни сте да мислите за проблемите си последни и да се фокусирате върху това как да помогнете на другите. Този навик може да ви доведе до изоставане с графика ви и да пропуснете някои от личните си цели.

Шестицата жезли подсказва, че вашата внимателност може да ви спечели признание от другите и може да ви даде възможност да поискате това, от което се нуждаете в замяна.

Ако не желаете да говорите, защото не искате да изглеждате егоист, най-важното е да запомните, че вратата е отворена; преминете през нея.

Днешната карта таро за Везни: Светът, обърната

Везни, вие сте роден дипломат, но дори вие можете да бъдете хванати неподготвени, когато се опитвате да сключите мир в стресови ситуации. Истината е, че хората са непредсказуеми. Може да не знаете какво чуват, дори когато се опитвате да говорите възможно най-ясно.

Светът, обърната карта таро, е напомняне, че липсата на завършване е решение. Хората могат да изберат да не правят нищо. Днес ще трябва да работите, за да доведете нещата до разрешаване; ако има начин, можете да имате волята да го направите.

Днешната карта таро за Скорпион: Върховната жрица, обърната

Скорпион, можеш да бъдеш потаен и това е един от начините, по които си страхотен приятел. Можеш да ти казваш неща и никога да не ги повтаряш. Хората ти се доверяват и си струва да ти се доверят.

Днес обаче може да пропуснете факта, че една връзка има скрити мотиви, поради нивото на вяра, което имате в даден човек. Върховната жрица, обърната, ви кани да кажете това, което чувствате в момента. Кажете истината си без страх.

Днешната карта таро за Стрелец: Кралица на мечовете, обърната

Стрелец, ти си директен и понякога грубата ти откровеност може да изглежда като безразлична или още по-лошо, нелюбезна. Днешното послание от Кралицата на мечовете, обърнато наопаки, е да смекчиш посланията си с малко грация.

Топлината и емпатията могат да мотивират някого много повече от чистата честност, която е нефилтрирана или изпълнена с откъснатост.

Днешната карта таро за Козирог: Деветка жезли, обърната

Козирог, можеш да бъдеш доста стоичен; амбициозният и премерен към най-високите си цели е част от това, което правиш по-добре от повечето хора. Днес си с една крачка напред и част от теб ще копнее за успех на всяка цена.

Деветката жезли, обърната карта таро, ви предупреждава да не се натоварвате толкова, че да се изтощите. Може да си мислите, че постъпвате правилно, като се стремите повече от другите. Но също така трябва да уважавате енергийните си нужди; почивката може да бъде една от тях.

Днешната карта таро за Водолей: Магьосникът, обърната

Водолей, ти винаги мислиш как да промениш нещата към по-добро. Когато видиш болка и страдание в света, ти се иска да си там, за да поправиш нещата.

Днес ви е силно ориентирана към справедливостта личност и искате да се възползвате максимално от всяка възможност, за да постъпите правилно. Магьосникът обаче е обърнат, така че е добре днес да помислите какво правите и защо.

Днешната карта таро за Риби: Справедливост

Риби, вашата нежна природа иска да вижда доброто във всеки. Вие имате желание светът да бъде добър и изпълнен с надежда и знаете, че когато хората се фокусират върху това, което е благородно, може да се види почтеност.

Таро картата „Справедливост“ е за ситуация, която може би ви боли сърцето в момента. Може би преживявате разрив във връзка или имате работа с някой, който не е мил с вас, въпреки вашето собствено добро отношение. Везните ще се наклонят във ваша полза и ситуацията в крайна сметка ще бъде разрешена.