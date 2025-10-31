Суперлуна в Телец на 5 ноември: Какво ще донесе на всяка зодия

Тази Суперлуна ни напомня, че истинската промяна винаги започва отвътре – в момента, в който намерим мир насред движението и се свържем с онази част от себе си, която е стабилна, независимо от външните обстоятелства. Трансформацията не винаги е нужно да бъде борба. Понякога е достатъчно просто да ѝ позволим да се случи.

На 5 ноември 2025 г. Луната достига пълнолуние в знака на Телец и е в най-близката си точка до Земята – което прави тази лунна фаза Суперлуна и едно от най-запомнящите се събития на годината.

Светлината му ще освети не само небето, но и нашите вътрешни състояния, чувства и взаимоотношения. Всичко, което ни дава сигурност, но и това, от което все още не можем да се откажем, излиза на повърхността.

Тази лунна фаза бележи втората от поредица от три последователни фази на Суперлуна, които отбелязват края на годината. Всяка от тях носи засилени емоции и ускорени вътрешни промени, но тази в Телец подчертава необходимостта от връщане към простотата, тялото и настоящия момент.

Заземяване насред промяната

В астрологията се казва, че Луната в Телец е екзалтирана – защото в този знак лунните принципи като мекота, състрадание и емоционална стабилност се изразяват напълно. Тя е архетип на топлина, грижа и подкрепа.

Когато Луната е в Телец, се подчертава важността на комфорта, сигурността и чувственото удоволствие в живота. Тази енергия ни учи да се връщаме към простите неща – храна, почивка, тишина и докосване – всичко, което тялото преживява като дом.

Пълнолунието в Телец ни кани да спрем и да усетим земята под краката си. Да разпознаем какво наистина ни подкрепя и какво ни изтощава. Да подхранваме собствените си ресурси и да бъдем благодарни за това, което вече имаме.

Активирането на оста Телец-Скорпион също така подчертава един парадокс: желанието за стабилност и едновременната нужда от промяна. В момента можем да се научим да различаваме кога е необходимо да запазим това, което сме изградили – и кога да позволим на старата форма да се разпадне, за да може да се появи нова.

Тази лунация носи и важен аспект - опозицията между Луната и Лилит, която е в съвпад със Слънцето в Скорпион.

Лилит е най-отдалечената от Земята точка от лунната орбита и символизира неукротения, инстинктивен, суров женски принцип – архетипът на свободната енергия, която отказва да бъде потисната и търси автентичност над всичко.

Лилит ни напомня да прегърнем дивото, разхвърляното, неудобното. Да осветлим гнева, сексуалността, страстта и силата, които често са били потискани от обществените норми.

В този аспект се срещат две страни на женствеността – Луната в Телец, която представлява грижа, сигурност и нежност, и Лилит в Скорпион, която носи страст, сила и инстинктивна свобода.

Заедно те ни учат, че истинската цялост идва само когато прегърнем и двата полюса – и светлината, и сянката, и нежността, и силата.

Аспекти на Венера – Трансформация чрез взаимоотношения

Управителят на това пълнолуние е Венера, която по време на лунацията е в късните градуси на Везни, в напрегната квадратура с Юпитер в Рак и Плутон във Водолей.

Интересното е, че предишното Новолуние във Везни (21 октомври) се е състояло на почти същия градус, на който е Венера сега, което предполага, че темите, започнати тогава, сега се разгръщат и достигат до кулминация.

Квадратурата между Венера и Плутон засилва емоционалната дълбочина и интензивност във взаимоотношенията. Потиснати желания, страхове от загуба или нужда от контрол могат да излязат наяве. Това е време, когато взаимоотношенията могат да ни трансформират – ако позволим на истината да излезе наяве.

От друга страна, квадратура с Юпитер може да донесе преувеличения - в даването, харченето или очакванията. Ключът е в баланса: давайте с отворено сърце, но без обвързване с резултата.

Тези аспекти ни учат, че любовта и изобилието не идват чрез контрол, а чрез доверие, автентичност и готовност да бъдем уязвими.

Венера допълнително се свързва с Нептун в Риби и Уран в Близнаци чрез инконюнкции, а с Хирон в Овен чрез опозиция, образувайки така наречения Бумеранг Йод.

Тази конфигурация задълбочава лечебните теми, започнали по време на предишното Новолуние. Тя особено подчертава раните, които носим в сферата на взаимоотношенията – чувството, че трябва да даваме повече, отколкото получаваме, че трябва да бъдем „достатъчни“, за да заслужим любов.

Опозицията на Венера и Хирон отваря пространство за по-нежни взаимоотношения със самите нас – за грижа за онези части от нас, които са се научили да отъждествяват любовта с болката.

В същото време, връзките на Венера с Нептун и Уран ни напомнят колко лесно можем да загубим границите си, когато искаме да спасим другите. Ако се чувствате изтощени, това е знак, че е време да си върнете енергията и да се освободите от това, което не е ваше.

Силата на момента – светлината, която идва отвътре

Докато Луната в Телец достига своя връх, Марс и Меркурий в Стрелец и опозицията с Уран носят динамика и тласък за промяна. Някои ще почувстват нужда от важни разговори, ясни решения или смели стъпки напред.

Но в същото време, тази Суперлуна ни напомня, че истинската промяна винаги започва отвътре – в момента, в който намерим мир насред движението и когато се свържем с онази част от себе си, която е стабилна, независимо от външните обстоятелства.

Трансформацията не винаги е нужно да бъде борба. Понякога е достатъчно да ѝ позволим да се случи.

Ключово послание на Супер пълнолунието в Телец

Забавете темпото, слушайте тялото си и уважавайте границите си. Подхранвайте това, което ви дава сила, освободете се от това, което ви изтощава.

Светлината, която те води, не е само в небето – тя вече е вътре в теб.