Войната в Украйна:

Мицотакис не желае Тръмп да застава между него и Ердоган

03 февруари 2026, 10:01 часа 326 прочитания 0 коментара
Мицотакис не желае Тръмп да застава между него и Ердоган

В интервю за телевизия SKAI премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че Гърция не се нуждае от медиатор, за да обсъжда проблеми с Турция, определяйки двустранните отношения като самостоятелни. Думите му дойдоха във връзка с поредицата от анализи в гръцки издания как Тръмп и САЩ ще посредничат между гръцко-турските отношения. В интервю за главния редактор на „Катимерини“ - Мицотакис  каза, че вярва, че Анкара споделя мнението, че двете страни могат да разрешат различията директно.

Няма илюзии с Турция

Мицотакис заяви, че не храни илюзии относно връзките с Турция, твърдейки, че „основният въпрос, голямата разлика“ е определянето на границите на морските зони, изключителните икономически зони и правата върху континенталния шелф в Егейско море и Източното Средиземноморие. Докато Турция добавя други въпроси към дневния ред, каза той, напредъкът остава труден. ОЩЕ: Гръцки анализ: Какво се върти в главата на Тръмп за отношенията между Гърция и Турция?

 

Визитата на Тръмп в Гърция

По отношение на отношенията със Съединените щати, Мицотакис заяви, че смята Америка за приятел и ще продължи да защитава двустранните стратегически отношения. Той каза, че не знае конкретна дата за посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Гърция. 

Припомняме, че за посещение на американския президент в Гърция заговори първо американският посланик в Атина Кимбърли Гилфойл. ОЩЕ: Предизвикателната американска посланичка в Гърция чака Тръмп на гости, но той няма да е сам (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Доналд Тръмп Реджеп Тайип Ердоган Гърция Кириакос Мицотакис Кимбърли Гилфойл
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес