Мицотакис не желае Тръмп да застава между него и Ердоган

В интервю за телевизия SKAI премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че Гърция не се нуждае от медиатор, за да обсъжда проблеми с Турция, определяйки двустранните отношения като самостоятелни. Думите му дойдоха във връзка с поредицата от анализи в гръцки издания как Тръмп и САЩ ще посредничат между гръцко-турските отношения. В интервю за главния редактор на „Катимерини“ - Мицотакис каза, че вярва, че Анкара споделя мнението, че двете страни могат да разрешат различията директно.

Няма илюзии с Турция

Мицотакис заяви, че не храни илюзии относно връзките с Турция, твърдейки, че „основният въпрос, голямата разлика" е определянето на границите на морските зони, изключителните икономически зони и правата върху континенталния шелф в Егейско море и Източното Средиземноморие. Докато Турция добавя други въпроси към дневния ред, каза той, напредъкът остава труден.

Визитата на Тръмп в Гърция

По отношение на отношенията със Съединените щати, Мицотакис заяви, че смята Америка за приятел и ще продължи да защитава двустранните стратегически отношения. Той каза, че не знае конкретна дата за посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Гърция.

