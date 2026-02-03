Да спасим живота на Росина!

Майката на Росина се обръща за помощ за лечението на дъщеря ѝ, чието заболяване се случва в тежък момент за семейството - скоро след загубата на другото ѝ дете - нейният син. През 2024 година преживява първия шок, когато чува диагнозата на дъщеря ѝ – рак на шийката на матката, трети стадий. Докато семейството се бори за лечението на Росина съдбата внезапно отнема сина ѝ.

Самотна майка се бори за живота си. Да помогнем!

Лечението

След тежкото лечение на Росина в България семейството вярва, че болестта е победена, но 18 месеца по-късно ракът се завръща с метастази.

Росина е едва на 34 години. Млада, с мечти, с планове и с огромно желание за живот. "Тя е единствената ми светлина в момента. Мечтае да има семейство, мечтае да осинови дете, мечтае да даде любов и смисъл. Животът е пред нея и тя тепърва трябва да го изживее.", разказва нейната майка.

Семейството избира лечение в Турция, младата жена преминава през тежки терапии – химиотерапия, имунотерапия, интервенции и поставяне на стент. Лечението дава добър ефект и дава реален шанс.

Операция

Но лекарите са категорични. Необходима е спешна операция и то в много кратък срок. Трябва да се използва настоящият добър ефект от терапията, за да има максимален шанс. Това е точният медицински момент. Операцията ще бъде сложна и ще изисква дълъг болничен престой.

Същевременно семейството е предупредено, че по време на операцията може да се наложи участието на специалисти от урология, сърдечно-съдова хирургия, ортопедия или други отделения, което може да доведе до допълнително оскъпяване. Всяко забавяне може да коства живота ѝ.

След операцията лечението ще продължи поне още година. А тя е силна, не спира да се усмихва и ние вярваме в нея.

Сумата

"Но тук идва и нашето безсилие. Изчерпахме всичко, което имахме – спестявания, заеми, помощ от близки. Всички средства са изразходвани в борбата досега. Нямаме повече финансови възможности, но имаме надежда и вяра в доброто у хората." призовава семейството на Росина.

Повече за кампанията и как да дарите средства вижте ТУК.

