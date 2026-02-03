Войната в Украйна:

Даниел Боримиров: Вярвам, че ще вдигнем Суперкупата, Марин Петков достигна зенита си в Левски!

03 февруари 2026, 09:37 часа 194 прочитания 0 коментара

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров вярва, че „сините“ ще успеят да победят Лудогорец във финала за Суперкупата на България и ще вдигнат трофея. Както е известно, двубоят между двата тима е днес от 18:00 часа като ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“. Часове преди първия съдийски сигнал босът на столичния гранд даде интервю за колегите от „Мач Телеграф“, в което говори за очакванията си за срещата с „орлите“, съдийските назначения, селекцията, казуса с Око-Флекс, както и изходящите трансфери.

ОЩЕ: Левски би ЦСКА по трансфери?! Сираков си върза гащите за Лудогорец - прогнози | Точно попадение 

Очакванията за мача с Лудогорец и съдийските назначения

„Като цяло очакванията са ми положителни. Вярвам, че ще направим един силен мач, ще зарадваме нашата публика с добър футбол и най-вече с победа и вдигне на Суперкупата. Това е целта ни в този мач. Мисля, че сме готови, дано и зимните условия, които са в момента, да позволят и на двата отбора да играят футбол. Надявам се, че няма да стигнем до дузпи, но пък и дузпите са изход. Имаме добър опит от миналата година при изпълнения на дузпи, така че мисля, че сме готови и за такъв вариант”.

Левски Лудогорец Радослав Кирилов

„Ние винаги сме държали на честността и феърплея. Това, което се случва на терена, да бъде свирено. Прави впечатление обаче, че човекът, който отново е назначен на ВАР, през миналата година ще бъде запомнен с репликата: "Гиджен, внимавай какво ще свириш". Вярваме на Съдийската комисия, но този наряд буди доста въпросителни”.

Селекцията, казусът с Око-Флекс и изходящите трансфери

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Илиян Филипов може да си говори, каквото пожелае, но е важно какво казват от футболната ни централа, където работят професионалисти. Естествено. Тя е платена и случаят приключва. Няма никакъв казус. Правим всичко възможно Переа да бъде на линия са Суперкупата. За мача с Ботев Bpаца за първенството със сигурност ще бъде картотекиран. За момента нищо не мога да кажа. Имаме разговори, като се стигне до финализиране, клубът ще излезе с информация и всички вие ще разберете. Ние си свършихме работата още в предишните два трансферни прозореца. Сега имахме само да допълним на 1-2 позиции, за да стане отборът още по-силен. Така се надявам да стане с футболистите, които привлякохме и ще бъдем по-силни, по-добри и по-ефективни”.

Левски Спартак Варна Марин Петков Шанде

„За мен Марин Петков достигна зенита си в Левски. От тук нататък ще му се даде шанс да надгражда. Имахме разговор с него през лятото. Показахме абсолютно коректно отношение към него и му казахме, че ако се появи клуб, който предложи цена, която да удовлетворява нас като клуб и него като условия, няма да му пречим. Не са точно такива сумите (б.р – за Цунами и Рупанов). Мога да кажа, че са по-високи. На Цунами след 5 месеца му свършва договорът. Той получи от турския клуб много по-добри условия като заплата. А и това да напусне, беше неговото желание. Той е наш капитан и трябваше да му влезем в положението. Винаги е добре дошъл отново при нас. На него много му хареса в Левски и каза, че след време би се завърнал тук и би останал да живее в България”, обясни изпълнителният директор на Левски.

ОЩЕ: Часове преди финала: Левски продаде капитана си

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Даниел Боримиров Суперкупа на България Лудогорец Марин Петков
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес