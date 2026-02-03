Даниел Боримиров: Вярвам, че ще вдигнем Суперкупата, Марин Петков достигна зенита си в Левски!

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров вярва, че „сините“ ще успеят да победят Лудогорец във финала за Суперкупата на България и ще вдигнат трофея. Както е известно, двубоят между двата тима е днес от 18:00 часа като ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“. Часове преди първия съдийски сигнал босът на столичния гранд даде интервю за колегите от „Мач Телеграф“, в което говори за очакванията си за срещата с „орлите“, съдийските назначения, селекцията, казуса с Око-Флекс, както и изходящите трансфери.

Очакванията за мача с Лудогорец и съдийските назначения

„Като цяло очакванията са ми положителни. Вярвам, че ще направим един силен мач, ще зарадваме нашата публика с добър футбол и най-вече с победа и вдигне на Суперкупата. Това е целта ни в този мач. Мисля, че сме готови, дано и зимните условия, които са в момента, да позволят и на двата отбора да играят футбол. Надявам се, че няма да стигнем до дузпи, но пък и дузпите са изход. Имаме добър опит от миналата година при изпълнения на дузпи, така че мисля, че сме готови и за такъв вариант”.

„Ние винаги сме държали на честността и феърплея. Това, което се случва на терена, да бъде свирено. Прави впечатление обаче, че човекът, който отново е назначен на ВАР, през миналата година ще бъде запомнен с репликата: "Гиджен, внимавай какво ще свириш". Вярваме на Съдийската комисия, но този наряд буди доста въпросителни”.

Селекцията, казусът с Око-Флекс и изходящите трансфери

„Илиян Филипов може да си говори, каквото пожелае, но е важно какво казват от футболната ни централа, където работят професионалисти. Естествено. Тя е платена и случаят приключва. Няма никакъв казус. Правим всичко възможно Переа да бъде на линия са Суперкупата. За мача с Ботев Bpаца за първенството със сигурност ще бъде картотекиран. За момента нищо не мога да кажа. Имаме разговори, като се стигне до финализиране, клубът ще излезе с информация и всички вие ще разберете. Ние си свършихме работата още в предишните два трансферни прозореца. Сега имахме само да допълним на 1-2 позиции, за да стане отборът още по-силен. Така се надявам да стане с футболистите, които привлякохме и ще бъдем по-силни, по-добри и по-ефективни”.

„За мен Марин Петков достигна зенита си в Левски. От тук нататък ще му се даде шанс да надгражда. Имахме разговор с него през лятото. Показахме абсолютно коректно отношение към него и му казахме, че ако се появи клуб, който предложи цена, която да удовлетворява нас като клуб и него като условия, няма да му пречим. Не са точно такива сумите (б.р – за Цунами и Рупанов). Мога да кажа, че са по-високи. На Цунами след 5 месеца му свършва договорът. Той получи от турския клуб много по-добри условия като заплата. А и това да напусне, беше неговото желание. Той е наш капитан и трябваше да му влезем в положението. Винаги е добре дошъл отново при нас. На него много му хареса в Левски и каза, че след време би се завърнал тук и би останал да живее в България”, обясни изпълнителният директор на Левски.

