Удар по Мюфтийството: Съдът не даде ключова джамия в Югозапада

Софийският апелативен съд отхвърли иска на Мюсюлманското вероизповедание за придобиването на построената през XVI в. джамия "Фетих Мехмед" в центъра на Кюстендил. Решението за паметника на културата може да се обжалва пред Върховния касационен съд.

Мюсюлманското вероизповедание, представлявано от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, имаше претенции срещу Община Кюстендил з апридобиването на имот от 290 кв. метра на централния бул. "Цар Освободител", върху който е и високата 39 метра джамия.

Джамията остава собственост на общината

Основанието е реституция, като Мюфтийството се обявява за правоприемник на съществувалата до 1948 г. Кюстендилска мюсюлманска вероизповедна община.

В съдебното решение обаче пише, че не е установена принадлежността на правото на собственост върху джамията и мястото, върху което тя е построена, в патримониума на праводателя на ищеца, както и не е доказано, че те са отнети от него незаконно в периода 09.09.1944 г. - 1989 г., предаде БНР.

Поради това съдът приема, че Мюсюлманското изповедание не се легитимира като собственик, което води до законосъобразно отхвърляне на иска по чл. 108 от Закона за собствеността.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните, при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

Аспирациите на Мюфтийството в района

Джамията не е действащ храм от десетилетия. Състоянието и се влошава необратимо, което наложи Общината да кандидатства за средства - около 300 000 лева, по фонд "Бедствия и аварии", с които беше монтирано укрепително скеле от основата до върха на минарето, констатират експерти.

Делата по предявени от Мюсюлманското изповедание искове против Община Кюстендил и против Община Дупница за няколко такива имота започнаха през 2012 г., но бяха прекъсвани на няколко пъти, за да се изчакат решения на по-висши инстанции относно подобни искове от страна на Мюсюлманското вероизповедание на много места в цялата страна. Заседанията в Кюстендил пък вървяха успоредно с масови протести пред сградата на съда.

