Доларът и ситуацията с Иран повлияха върху цената на петрола

Цената на петрола отбеляза спад за втори пореден ден в сутрешната азиатска търговия. Пазарните участници анализират възможността за отслабване на напрежението между САЩ и Иран, докато стабилният курс на щатския долар оказа по-силен натиск за понижение на цените, предаде Ройтерс. Индексът на щатския долар, който е близо до най-високото си ниво от повече от седмица, а по-силният долар намалява търсенето от чуждестранни купувачи на суров петрол, търгуван в долари.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 34 цента или 0,5 на сто до 65,96 долара за барел към 08:23 часа българско време. Американският лек суров петрол се понижиха с 32 или също 0,5 на сто до 61,81 долара за барел.

Цените и на двата сорта отслабнаха с повече от 4 на сто вчера, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран "води сериозни преговори“ с Вашингтон.

Очаква се Иран и САЩ да възобновят преговорите около иранската ядрената програма в петък в Турция, съобщиха ирански и американски официални представители пред Ройтерс.

Тръмп обаче предупреди за лош развой на събитията на фона на големите американски военни кораби, които се насочват към Иран, ако не бъде постигнато споразумение.

Преговорите със САЩ трябва да продължат, за да се гарантират националните интереси на Иран, стига да се избягват „заплахи и неразумни очаквания, обяви тази сутрин иранският президент Масуд Пезешкиан.

"Нестабилните движения при цените на петрола, наблюдавани през последните четири седмици, се дължат на фактора геополитическа рискова премия, свързан с експанзивната външна политика на настоящата американска администрация, особено с изострящите се и затихващи заплахи към Иран“, посочи старшият пазарен анализатор на Oanda Келвин Уонг.

"Продължаващото възстановяване на американския долар вчера, след номинацията на Кевин Уорш за следващ председател на Управлението за федерален резерв от президента Тръмп, също оказа натиск за понижение на цените на петрола“, коментираха анализатори от ING.