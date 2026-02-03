Иран е готов да прекрати ядрената програма под натиска на Тръмп, Путин ще участва в сделката (ВИДЕО)

Очаква се висши американски и ирански служители да се срещнат в Истанбул в петък (6 февруари) за преговори, целящи да намалят напрежението между двете страни. Дискусиите имат за цел да съберат пратеника на президента Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, зетя му Джаред Къшнър и външния министър на Иран Абас Арагчи. Най-вероятно ще присъстват и висши служители от Турция, Катар и Египет.

Заплахите на Тръмп: Ако не успеем със сделка, "вероятно ще се случат лоши неща"

През последните седмици Тръмп заплаши да бомбардира Иран, ако лидерите в Техеран не се подчинят на неговите изисквания. Те включват прекратяване на ядрената програма, приемане на ограничения върху балистичните му ракети и спиране на подкрепата за проиранските милиции в арабския свят - прокситата като "Хизбула", хутите, милициите в Ирак и Сирия и т.н.

Също така републиканецът заплаши иранския режим заради смазването на антиправителствените протести, довело до над 36 500 жертви и стотици хиляди ранени - по данни на независимата телевизия Iran International. Тръмп обяви, че американска „армада“ се движи към страната „с голяма сила, ентусиазъм и цел“, а американски сили и военна техника вече са в Близкия изток, включително самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".

На 2 февруари пред медии в Овалния кабинет Тръмп повтори предупрежденията си. "В момента имаме големи кораби, които се насочват към Иран. Водим преговори с Иран, ще видим как ще се развият нещата", каза той.

И добави: "В момента водим преговори с Иран и ако успеем да постигнем споразумение, това би било чудесно. Ако не успеем, вероятно ще се случат лоши неща".

Иран е готов за голяма отстъпка

През последните седмици дипломати от Турция, Египет, Оман и Ирак са разговаряли с двете страни, предавайки съобщения между тях с надеждата да се избегне ескалация. Премиерът на Катар наскоро е бил в Иран като част от дипломатическите усилия, казват пред The New York Times двама ирански официални представители. И от Техеран, и от САЩ има потвърждение пред медията, че Уиткоф и Арагчи комуникират директно чрез текстови съобщения.

За да успокои ситуацията, Иран е готов да прекрати или да преустанови временно ядрената си програма, което е значителна отстъпка, твърдят двамата ирански източници на NYT, които са неназован висш служител и бивш дипломат.

Само че Техеран би предпочел предложението, което САЩ направиха миналата година - за създаване на регионален консорциум за производство на ядрена енергия.

Ролята на Путин и Русия

Иранските източници добавят, че секретарят на Иранския съвет за национална сигурност Али Лариджани се е срещнал през последните дни с руския диктатор Владимир Путин с послание от върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменеи, че Иран може да се съгласи да изпрати обогатения си уран в Русия, както направи по силата на споразумението от 2015 г.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков беше попитан за това на 2 февруари и отговори, че „темата отдавна е на дневен ред“. Той добави, че „Русия продължава усилията си и контактите си с всички заинтересовани страни“.

САЩ и Израел отдавна правят оценки, че Иран работи по изграждане на ядрена бомба, защото обогатява уран до високи нива - над 60%, а за ядрено оръжие е необходима чистота от повече от 90%. Техеран винаги е отричал, че ядрената му програма е с военни цели, и твърди, че е само с граждански.

Провалената ядрена сделка с Иран по време на първия мандат на Доналд Тръмп обаче доведе до мощно разработване на нови способности и до практическо скъсване на отношенията на Ислямската република с надзорния орган на ООН, а оттам се стигна и до 12-дневната война между Израел и Иран, в която САЩ се намесиха решително: 12-дневна война между Израел и Иран, примирие насред катастрофа в Газа: 2025 г. в Близкия изток.

Сега Обединените арабски емирства, Оман и Пакистан също могат да участват в преговорите в Истанбул, твърди друг източник. Служители от тези страни обаче не са потвърдили дали са били поканени.

