03 февруари 2026, 09:49 часа 217 прочитания 0 коментара
Тенденция в руските училища: Младеж стреля срещу учител (18+ ВИДЕО)

Деветокласник е открил огън в училище в Уфа, столицата на република Башкортостан, субект в състава на Руската Федерация. По информация на Медуза.ио. тийнейджърът е пристигнал в училище с пластмасов пневматичен автомат и е открил огън. Според Telegram каналите стрелбата е станала в гимназия № 16. Деветокласникът е успял да рани един човек и е бил задържан, съобщават телеграм-каналите Baza, Mash и Shot.

Жертви

Вицепремиерът на Башкортостан Урал Килсенбаев отрича да има жертви при нападението, съобщи според Ufa1. Министерството на вътрешните работи потвърди, че деветокласник от гимназия № 16 е дошъл в час с пластмасова еърсофт пушка. Той е произвел няколко изстрела по учител и трима съученици и е взривил фойерверк, съобщи полицията. Ученикът е задържан.

Поредният случай

Припомняме, че на 22 януари 2026 г. 13-годишен ученик нападна с нож служител в Лицей № 37 в Нижнекамск, съобщи местното Министерство на вътрешните работи. Случаят в Уфа е петото нападение в училище в Русия от началото на зимата. Най-зловещото от нападенията се случи на 16 декември 2025 г., тогава ученик нападна ученици близо до Одинцово, Московска област, убивайки 10-годишно дете. Ден преди това тийнейджър намушка учител в Санкт Петербург. На 27 декември 2025 г. 17-годишен студент от технически колеж в село Къзил-Мажалик в Тува дойде в бившето си училище и намушка бивш съученик до смърт.

Тенденция

Това е второто нападение в руска образователна институция тази година. По данни на изданието "Верстка" изминалата 2025 г. е рекордна година за този вид нападения от началото на войната: през годината са извършени най-малко 11 нападения срещу училища, детски градини, колежи и университети. Общо 30 институции са били нападнати от 2021 г. насам. Най-малко 39 души са загинали, а други 156 души са ранени по време на нападенията.

Евгения Чаушева
