Марин Петков на изпроводяк: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли! (ВИДЕО)

Юношата на Левски Марин Петков ще продължи кариерата си в елитния саудитски Ал Таавун, след като вчера ръководствата на двата отбора постигнаха договорка за неговия трансфер. 22-годишният национал на България вече бе представен официално от новия си тим, а след това използва клубните канали на „сините“, за да се сбогува с всички в столичания гранд, какгто и с феновете на отбора.

Марин Петков благодари на всички в Левски, които са помогнали за неговото развитие. Той също така сподели, че си пожелава в края на настоящия сезон „сините“ да спечелят всички възможни титли. Крилото допълни, че на този етап казва „Чао“, а не „Сбогом“.

„Сега ви казвам чао, а не сбогом“

„Дойдох в Левски на 11 години. Днес е последният ми ден като футболист на Левски! Благодаря на всеки треньор в школата на Левски, който е помогнал на моето развитие. Благодаря и на всеки един, който е помогнал за моето развитие като човек - от треньорите, до охраната на пансиона. Благодаря на треньорите в първия отбор, които са ми дали шанс да се изявя”.

„Благодарен съм за невероятното лято, което изживяхме, за мачовете с Брага, за мачовете с ПАОК, за мачовете с Айнтрахт. Никога няма да забравя и Купата на България, която спечелихме заедно. Надявам се един ден пак да се видим. Сега ви казвам чао, а не сбогом. Пожелавам си в края на сезона отборът да вземе всички възможни титли и заедно да се радваме! Само Левски!”, заяви Марин Петков.

