Любопитно:

Марин Петков на изпроводяк: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли! (ВИДЕО)

03 февруари 2026, 09:56 часа 280 прочитания 0 коментара

Юношата на Левски Марин Петков ще продължи кариерата си в елитния саудитски Ал Таавун, след като вчера ръководствата на двата отбора постигнаха договорка за неговия трансфер. 22-годишният национал на България вече бе представен официално от новия си тим, а след това използва клубните канали на „сините“, за да се сбогува с всички в столичания гранд, какгто и с феновете на отбора.

Марин Петков благодари на всички в Левски, които са помогнали за неговото развитие. Той също така сподели, че си пожелава в края на настоящия сезон „сините“ да спечелят всички възможни титли. Крилото допълни, че на този етап казва „Чао“, а не „Сбогом“.

ОЩЕ: Левски би ЦСКА по трансфери?! Сираков си върза гащите за Лудогорец - прогнози | Точно попадение 

„Сега ви казвам чао, а не сбогом“

„Дойдох в Левски на 11 години. Днес е последният ми ден като футболист на Левски! Благодаря на всеки треньор в школата на Левски, който е помогнал на моето развитие. Благодаря и на всеки един, който е помогнал за моето развитие като човек - от треньорите, до охраната на пансиона. Благодаря на треньорите в първия отбор, които са ми дали шанс да се изявя”.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Благодарен съм за невероятното лято, което изживяхме, за мачовете с Брага, за мачовете с ПАОК, за мачовете с Айнтрахт. Никога няма да забравя и Купата на България, която спечелихме заедно. Надявам се един ден пак да се видим. Сега ви казвам чао, а не сбогом. Пожелавам си в края на сезона отборът да вземе всички възможни титли и заедно да се радваме! Само Левски!”, заяви Марин Петков.

ОЩЕ: Даниел Боримиров: Вярвам, че ще вдигнем Суперкупата, Марин Петков достигна зенита си в Левски!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Купа на България Суперкупа на България Първа лига Марин Петков Ал Таавун
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес