Таро хороскоп за 25 септември

Научете какво ви очаква този четвъртък, 24 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Деветка чаши

Овен, желанията ти могат и ще се сбъднат. Ако има зодиакален знак, способен да осъществи това, което иска, това си ти. Мечтаеш по-смело от живота си и не обичаш да се отказваш от нищо, което желаеш.

Така че, с Деветката чаши като ваша ежедневна карта таро, звездите вярват, че сте в отлична позиция за успех. Не позволявайте на съмнението в себе си или тревогата да надделеят над страховете ви. Вместо това, оставете смелостта да поеме волана и да ви отведе към вашата съдба.

Днешната карта таро за Телец: Тройка мечове, обърната

Телец, вие сте готови да се отърсите от миналото. Понякога можете да бъдете толкова упорити, че да останете заседнали в мисъл или идея. Но хватката на миналото отслабва и вие сте готови за промяна. Можете да превърнете това възмущение в продуктивна енергия.

Можете да намерите изход от черно-бялото мислене. С обърнатата Тройка мечове като вашата карта таро на деня, вече не позволявате на жилото на минали тревоги да ви притеснява. Те са свършили - време е за по-светла перспектива.

Днешната карта таро за Близнаци: Императорът

Близнаци, време е да бъдете смели и да потърсите начини да покажете смелост. Вие сте една от по-адаптивните зодиакални знаци в астрологията и това е така, защото мислите с отворен ум.

Вашата карта таро, Императорът, ви кани да се докоснете до вътрешния си воин и да го използвате, за да се борите за себе си. Трябва да кажете това, което трябва да кажете, и да направите изявление. Това може да бъде толкова просто, колкото да напишете лично изявление или да бъдете честни с някого за притеснение, което имате.

Днешната карта таро за Рак: Обесеният мъж, обърната

Рак, стигнал си до момент, в който знаеш, че чакането на другите може да бъде вредно за теб самия. Ти си нежен, търпелив и мил, но идва момент, в който трябва да се постави граница.

Трябва да позволиш на търпението да се превърне в по-малко толерантност. „Обесеният човек“, обърнат наопаки, казва, че е добре да си някой, който отказва да чака още дълго, когато знаеш, че не можеш да си върнеш времето.

Днешната карта таро за Лъв: Две жезли

Лъв, може би прекалено много обмисляш даден проблем и трябва да вземеш решение по-скоро, отколкото по-късно. Обичаш да седиш удобно и да пресмяташ ходовете си, преди да се нахвърлиш с увереност.

Днешното таро, Двойката на жезлите, ви моли да не се оставяте да попаднете в капана на „ами ако“. Те винаги ще бъдат там. Възможността ви да направите това, което искате, може да не се появи. Предприемете действия, докато можете.

Днешната карта таро за Дева: Десетка пентакли

Дева, ще бъдеш много успешна в бъдещ проект. Ти си толкова уверена и трудолюбива. Често планираш всеки детайл и определяш какво искаш да направиш и кога.

Така че, когато имате Десетката Пентакли, тя съответства на вашата енергия. Ще видите резултат от упорития си труд и усилия. Ще имате прекрасно преживяване. Очаквайте го.

Днешната карта таро за Везни: Паж пентакли, обърнат

Везни, може да не усещате неотложност по даден проект, но днешният ден не е предназначен за отлагане. Имате енергия, която ви кара да се движите по течението, и може да не ви харесва идеята да настоявате твърде много, когато предпочитате да видите как нещата ще се развият естествено.

Въпреки това, днес, обърната страница с пентакли ви предупреждава. Тя ви съветва да не правите нищо, което може да бъде погрешно тълкувано или интерпретирано като мързел. Бъдете проактивни.

Днешната карта таро за Скорпион: Рицар на Пентаклите, обърната

Скорпион, ще научиш нещо ново за даден човек, което ще промени гледната ти точка за него. Имаш силна интуиция и тя често се засилва, когато усетиш, че има несъответствие около характера на даден човек.

Днешната карта таро, Рицарят на Пентаклите, обърната, ви моли да слушате внимателно. Може да бъде разкрита тайна и това ще бъде признание, което е важно за вас.

Днешната карта таро за Стрелец: Деветка пентакли

Стрелец, всичко, което някога си искал, е твое завинаги. Мечтаеш и обичаш да се развиваш. Имаш желание да наблюдаваш как нещата растат от любов към прогреса. Просто си амбициозен по природа.

Деветката пентакли е карта таро, която е за материален успех и ще ви хареса. Това предсказание може да е за бъдещо пазаруване или за подарък, който някой ден ще ви бъде даден. Живейте с очакване и надежда.

Днешната карта таро за Козирог: Слънце

Козирог, днес ще бъде прекрасен ден. Имаш много, за което да бъдеш благодарен, и може би ще се усмихнеш на малките неща. Може да ти е трудно да не изпитваш благодарност за всичко, което животът ти предлага, дори и да има моменти, в които се чудиш какво може да се подобри.

Таро картата Слънце е за това да виждате най-доброто в другите, в обстоятелствата си и в живота си. Не се страхувайте да цените и да цените всичките си благословии. Пребройте всяка една от тях.

Днешната карта таро за Водолей: Светът, обърната

Водолей, една глава от живота ти приключва, в добрия смисъл. Винаги си си представял бъдеще, което е коренно различно от миналото ти. Твоят изобретателен начин на мислене ти дава надежда и днес тази надежда може да посее семе, което по-късно ще се превърне в нещо ново.

Светът, обърнат наопаки, затваря вратата към момент във времето, който освобождава място за бъдещето, което желаете. Имате право да бъдете тъжни по време на преходни времена, но най-важното е да помните, че сбогуването с едно нещо е като здравей с друго.

Днешната карта таро за Риби: Асо на жезлите

Риби, ще ви хрумне брилянтна идея, която ще се чувствате длъжни да осъществите. Вие сте дарител и когато почувствате, че сте открили нещо специално, влагате цялата си енергия в това.

Днешната карта таро, Асо на жезлите, ви кани да насочите магическата си енергия към проект, връзка или нещо, което чувствате, че трябва да проучите.