Таро хороскоп за 31 януари

Научете какво ви очаква този четвъртък, 29 януари 2026, според зодията.

Таро карта за събота за Овен: Асо на пентаклите, обърнат

Асото на пентаклите, обърнато, е свързано с парични блокажи. Вместо да казвате, че нямате късмет или че животът не върви по план, бъдете любопитни. Разгледайте какво работи и какво не, особено когато става въпрос за това как харчите или печелите пари.

Още: На коя дата според зодията ви трябва да пишете желания си през 2026 година

Овен, харесваш бързи решения, но понякога бавният и постоянен път е най-добрият. Макар че няма бързо решение за дългогодишен икономически проблем, да направиш крачка назад на 31 януари, за да оцениш навиците си, е солидна отправна точка.

Таро карта за събота за Телец: Тройка мечове, обърната

Телец, малко рани са по-дълбоки от тези, които удряха в сърцето. На 31 януари най-накрая ще видите светлина в края на тъмен, емоционален тунел.

Тройката мечове, обърната, е за освобождаване от тъга или разочарование, свързани със сърдечна болка. Спомените, които изплуват сега, могат да щипят, но те не носят толкова тежест или значение, колкото някога.

Още: Февруари 2026 г. затрупва с пари тези зодии!

Преодоляваш стари модели, които са те държали емоционално уязвим и готов да се излекуваш.

Таро карта за събота за Близнаци: Дяволът, обърнат

Това е вашият шанс да се освободите от всичко, което се е чувствало ограничаващо, но поносимо твърде дълго.

На 31 януари, Дяволът, обърнат наобратно, ви напомня за вашата ценност, като ви насърчава да се освободите от ограничаващи вярвания. Ако сте възприели чужди мнения или сте изпаднали в негативни вътрешни разговори, днес това приключва. Вие пренаписвате сценария и се откъсвате, стремейки се към позитивно бъдеще.

Още: Аспект на деня и фаза на Луната на 30 януари 2026 г. Ден за пробив

Таро карта за събота за Рак: Десетка чаши, обърната

Вашата дневна карта таро за 31 януари е Десетката чаши, обърната, подчертаваща семейното напрежение, което се усеща като нефункционално и трудно за преодоляване.

Днес е идеалният момент да се отдръпнете и да оцените динамиката, за да разберете ролята, която играете, когато напрежението нараства. Като разберете своята роля, можете да поемете отговорност за нея.

Промяната в себе си може да бъде мощна стъпка към създаване на подобрения, които включват и другите.

Още: Какво ще донесе пълнолунието на 1 февруари на всяка зодия

Таро карта за събота за Лъв: Крал на пентаклите, обърнат

Лъв, Кралят на пентаклите, обърнат, се фокусира върху ненадеждно поведение, като например харчене или навици, които водят до лошо финансово управление.

Днес е вашият шанс да направите промяна, която не само ще подобри връзката ви, но и ще допринесе за цялостното финансово подобрение на любовния ви живот.

Да бъдеш отговорен партньор е нещо, което искаш да бъдеш, а изборът да работиш върху областите от живота, които засягат теб и другите, показва искрено желание да бъдеш екипен играч.

Още: Зодии-герои през февруари 2026 г.

Таро карта за събота за Дева: Император

Таро картата Император е символ на сила и на 31 януари желаете повече структура, чувство за контрол и владеене на средата си. От вас обаче се изисква внимателен баланс между сила и мекота.

Всеки иска власт, но има отговорност да се откажеш от нея и тя идва под формата на загриженост към другите. Докато се учите да управлявате силата и влиянието си, помислете как предавате посланието си. Искате въздействие, но не го правете за сметка на взаимоотношенията.

Таро карта за събота за Везни: Двойка жезли

Още: Духовно послание за всяка зодия за 29 януари

Тази година има много работа за вършене и според картата таро „Две жезли“ е важно да планирате, преди да вземате решения за бъдещето. Готови сте да продължите напред и да започнете, но успехът е най-добър, когато има план.

За да спестите време, Везни, помислете за всички неща, които трябва да се направят. Начертайте ги и си ги представете. Първоначално ще ви се стори, че ви отнема твърде много време, но растежът се ускорява, щом започнете да действате.

Таро карта за събота за Скорпион: Магьосникът

Скорпион, когато искаш нещо достатъчно силно, мислиш за него с интензивност.

Още: Февруари 2026 г. носи ново начало за тези зодии

На 31 януари има значителна възможност да проявите това, което искате от живота. Направете списък с всички ваши уникални умения, включително и с неизползваните си черти.

Изберете такова, което бихте искали да развиете. Не мислете само за леснодостъпните плодове. Вместо това, мечтайте смело и бъдете смели, докато се готвите да преследвате мечтата си.

Таро карта за събота за Стрелец: Сила, обърната

Всеки страх може да бъде временен, ако се изправите срещу това, което ви плаши, веднага. На 31 януари Силата, обърната карта таро, показва съмнение в себе си, което може да бъде завладяващо. Знаете обаче, че когато тези чувства се прокрадват, това е призив за смелост.

Стрелец, това е моментът, в който да бъдеш честен със себе си е болезнено, но е полезно. Погледни на трудностите си и решете да се справите с тях, а не да им позволявате да ви определят.

Таро карта за събота за Козирог: Кралица на чашите

Започвайки от 31 януари, Кралицата на чашите се обръща към нуждата от интуитивна мъдрост и дълбоко състрадание. Понякога нежното сърце може да се чувства разочаровано, когато усилията не са взаимни.

Днес може да ви е трудно да съчувствате на другите, включително на себе си; обаче, обърнете внимание на емоционалната страна на проблемите и вижте как можете да се справите с тях с чувствителност.

Таро карта за събота за Водолей: Осмица пентакли, обърната

Време е да насочите вниманието си към проект или връзка, които са били отложени. На 31 януари вашата карта таро, Осемте пентакли, показва трудност с концентрацията и съсредоточаването на цялото ви внимание върху това, което правите.

Днес, когато умът ви се лута, обърнете внимание на причината за това. Може да забележите скука, липса на интерес или чувство на претовареност.

Открийте какво може да ви помогне да повишите интереса си и да спрете да отлагате. Намирането на партньор за отчетност, който да ви помогне да се върнете в правилната посока, може да ви помогне.

Таро карта за събота за Риби: Тройка жезли, обърната

На 31 януари, тройката жезли, обърната, сочи към загуба на перспектива. Лесно можете да загубите от поглед целите си и това може да се дължи на различни фактори.

Ако не сте сигурни какво да правите по-нататък, не го игнорирайте. Вместо това, вижте какво би могло да ви помогне да преодолеете този момент. Решенията са налични за вас и можете да се върнете към спокойно вътрешно състояние, като работите в тази посока.