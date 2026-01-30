Европейският шампион, чиито рекорди стоят непокътнати вече 31 години, а днес е треньор в ЦСКА

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Скокът на дължина е една от най-популярните дисциплини в леката атлетика. Именно в тази дисциплина се подвизава и настоящият ни най-добър атлет при мъжете - европейският шампион Божидар Саръбоюков. Дори и той обаче все още не може да достигне националния рекорд на България, поставен преди повече от 30 години от друг европейски шампион, който днес се подвизава като... треньор във футболния гранд ЦСКА.

Ивайло Младенов - националният рекордьор на България в дългия скок

Става дума за Ивайло Младенов - един забележим български лекоатлет, който покори европейския връх и постави изключителен рекорд в дългия скок от 8 метра и 33 сантиметра. Той е роден на 9 октомври 1973 година във Враца, където се среща с леката атлетика, и по-специално - със скока на дължина. Макар и кариерата му да не е толкова дълга, тя е изключително съдържателна: с множество успехи и рекорди, които имат своя отпечатък в българската атлетика и до днес.

Става европейски шампион и държи рекордите на скок на дължина на открито и в зала вече повече от 30 години

Първият голям успех за Младенов идва през 1992 година, когато печели бронзов медал на Световното първенство за младежи в Сеул. Той стига до бронза с 7.68 метра. На следващата година Младенов записва 8.20 метра, за да стане втори на силно състезание в Лондон. През същата година на два пъти завършва в топ 6 на световни първенства - пети на Световното в Щутгарт на открито и шести на Световното в Торонто на закрито.

Големият пробив обаче идва през 1994 година, когато става европейски шампион за мъже на Европейското първенство в Хелзинки на открито с резултат от 8.09 метра. Той става и четвърти на Европейското първенство в Париж в зала с резултат 8.07 метра, но остава далеч от потенциала си. През същата година Младенов поставя национален рекорд в дългия скок в зала, като записва невероятните 8.30 метра на състезание в Атина.

През 1995 година Ивайло Младенов подобрява и националния рекорд в дългия скок на открито. На 3 юни той се приземява на уникалните 8.33 метра на състезание в Севиля - рекорд и за мъже, и за младежи до 23 г. През същата година той печели и бронзов медал от Световните военни игри в Рим, а освен това завършва на осмо място на Световното първенство на открито в Гьотеборг. През 1996 година участва и на Олимпийските игри в Аталанта, преди да сложи край на кариерата си.

В рамките на пет години Ивайло Младенов се превръща в един от най-добрите скачачи в света. Неговата европейска титла в Хелзинки остава най-големият му успех, а като резултати врачанинът остава национален рекордьор в зала и на открито и до днес, съответно с 8.30 метра и 8.33 метра. Рано или късно, тези рекорди ще бъдат подобрени - вероятно от Саръбоюков. Но самият факт, че рекордите на Младенов оцеляват повече от 30 години, е достоен за уважение.

Кариера като треньор - пътят до ЦСКА

След края на състезателната си кариера Ивайло Младенов създава атлетически клуб в родния Враца. Цялото му семейство също се занимава с лека атлетика, като имат забележителни успехи. Младенов обаче излиза от рамките на леката атлетика, за да започне да работи като кондиционен треньор във футбола. Минава през Локомотив Мездра, Ботев Козлодуй, Бдин Видин, Берое, Царско село и на няколко пъти през родния Ботев Враца, за да дойде и най-голямата стъпка - ЦСКА.

През есента на 2025 година Младенов започва работа като кондиционен треньор в най-успешния футболен клуб у нас като част от щаба на Христо Янев. Някогашният шампион и рекордьор в леката атлетика сега предава своя опит на едни от най-скъпоплатените футболисти в България, като на неговите плещи тежи отговорността да държи играчите на ЦСКА в отлично кондиционно състояние. Едно е сигурно: едва ли някой от футболистите на ЦСКА може да скочи по-далеч от кондиционния им треньор...

Автор: Стефан Йорданов

ОЩЕ от "По следите на забравените": Момчето от Свищов, което покори олимпийския подиум и се превърна в най-бързия българин на всички времена